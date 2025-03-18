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Грандіозний скандал чи ідилія: чим може закінчитися зустріч Трампа і Путіна

Анна Ярославська
18 березня 2025, 05:38
74
Усе залежатиме від того, що захоче продемонструвати господар Кремля.
Володимир Огризко, Путін, Трамп
Володимир Огризко заявив, що підсумки зустрічі Путіна і Трампа складно спрогнозувати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

  • Чим закінчиться зустріч Трампа та Путіна - важко сказати
  • Реакція Китаю залежить від лінії поведінки лідера РФ

У найближчому майбутньому, ймовірно, відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко спрогнозував, якими можуть бути результати переговорів.

За його словами, підсумок зустрічі двох лідерів складно прогнозувати, оскільки все залежить від того, що захоче продемонструвати Путін.

"Якщо йому [Путіну] захочеться бути в потенційних союзниках Трампа, він працюватиме на загальний позитив. Якщо він стане в позу і скаже: "Я зараз наступаю, у мене все добре, а там подивимося", ситуація буде зовсім іншою", - сказав Огризко під час чату на Главреді.

При цьому реакція Китаю залежить від того, яку лінію обере Путін.

"Якщо він піде на серйозне зближення з Вашингтоном, у Китаю не залишиться інших варіантів, окрім як починати згадувати про історичні карти, про те, що більша частина Східного Сибіру була китайською, що її ще в XIX столітті незаконно анексувала Росія. Загалом, є багато речей, які Китай може згадати і сказати "давайте дружити по-справжньому, по-китайськи", - вважає Огризко.

Дивіться відео чату з Володимиром Огризком, у якому він оцінив перспективи припинення вогню в Україні:

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз в України є хороша можливість завершити війну. При цьому зробити це можна швидко.

В американській розвідці вважають, що російський диктатор Володимир Путін не збирається припиняти війну проти України. Про це свідчать дані від 6 березня, які були направлені в адміністрацію президента США Дональда Трампа.

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Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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