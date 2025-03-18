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Путін висунув Трампу низку вимог для перемир'я: що РФ хоче від України

Руслана Заклінська
18 березня 2025, 19:59оновлено 18 березня, 21:09
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Кремль вимагає зупинки міжнародної підтримки та надання розвідувальної інформації Україні.
Путін висунув Трампу низку вимог для перемир'я: що РФ хоче від України
Путін назвав Трампу свою ціну перемир'я / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези із заяви Кремля:

  • Ключова умова миру – повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Україні
  • Врегулювання війни має враховувати "законні інтереси Росії"
  • Москва підтримує ідею 30-денного перемир'я, але вимагає зупинки мобілізації та переозброєння в Україні

Лідер РФ Володимир Путін назвав ключовою умовою для завершення війни в Україні мирним шляхом повне припинення іноземної військової допомоги та надання розвідданих Києву. Кремль наполягає, що врегулювання війни має передбачати "усунення першопричин кризи" та враховувати "законні інтереси Росії у сфері безпеки". Про це заявили в Кремлі, пишуть росЗМІ.

Під час розмови з Трампом російський диктатор подякував президентові США за його прагнення сприяти "припиненню бойових дій і людських втрат". Путін заявив про готовність "ретельно опрацьовувати можливі шляхи розв’язання ситуації" у співпраці з американськими партнерами.

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Водночас Кремль наполягає, що будь-яке врегулювання має бути "комплексним, стійким і довготривалим". Також Путін стверджує, що на шляху до завершення війни має враховуватися "безумовна необхідність усунення першопричин кризи, законні інтереси Росії у безпеці".

Однією з головних тем обговорення стала ініціатива Дональда Трампа щодо можливого 30-денного перемир’я. Кремль висунув власні умови для його реалізації, серед яких:

  1. "Ефективний контроль" за припиненням вогню на всій лінії фронту.
  2. Зупинка мобілізації в Україні і переозброєння ЗСУ.
  3. Припинення постачання західної зброї та надання розвідданих.

Москва розглядає пункт про зупинку надання Україні допомоги та розвідданих як "ключову умову для недопущення ескалації конфлікту та роботи у напрямку його вирішення політико-дипломатичним шляхом".

Переговори Трампа з Путіним - останні новини

Нагадаємо, 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Ключовою темою стало можливе припинення вогню у війні, розв’язаній Росією проти України.

Також Росія погодилася на 30-денне припинення атак по українській енергетичній інфраструктурі після пропозиції Дональда Трампа. Путін схвалив цю ініціативу та нібито вже віддав відповідний наказ своїм військам.

Як повідомляв Главред, у Білому домі заявили, що шлях до миру розпочнеться з припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, технічних переговорів щодо Чорного моря та загального припинення вогню.

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Режим припинення вогню в Україні

Президент України Володимир Зеленський 14 березня заявив, що Київ отримав американську пропозицію щодо припинення вогню в небі, на морі та на фронті. За його словами, ця ініціатива може стати основою для швидкого руху до безпеки, завершення війни та встановлення надійного миру.

Також президент США Дональд Трамп заявив, що ситуація з припиненням вогню в Україні розвивається позитивно. За його словами, США досягли угоди про перемир’я з Україною і працюють над аналогічною домовленістю з Росією.

У свою чергу прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Володимиру Путіну не можна дозволяти маніпулювати питанням припинення вогню. Він зазначив, що Кремль ігнорує пропозиції Дональда Трампа, що свідчить про несерйозність намірів Москви щодо миру.

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