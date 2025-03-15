Росіяни захопили місто Суджа в Курській області - DeepState

Головне:
- Росіяни захопили місто Суджа
- Також ворог окупував Рубанщину та Новолюбівку
- З початку доби на Курському напрямку відбулось 11 боєзіткнень
Російські війська захопили місто Суджа у Курській області РФ. Про це повідомили експерти українського аналітичного проєкту DeepState.
В оновленому звіті 15 березня, аналітики наголосили, що армія РФ взяла під контроль два села - у Курській області РФ і на Луганщині.
Йдеться про село Рубанщина в Суджанському районі Курщини і село Новолюбівка в Луганській області.
"Ворог окупував Суджу, Рубанщину та Новолюбівку", - зазначається в повідомлені DeepState.
Водночас, в Генштабі ЗСУ заявили, що на Курському напрямку з початку доби відбулось 11 боєзіткнень, три з яких тривають дотепер.
"Ворог завдав 21 авіаційний удар, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 150 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - йдеться в повідомленні.
Бої в Курській області - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що операція ЗСУ в Курській області досягла своєї головної мети. Зокрема, вона допомогла відтягнути російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків. Українські бійці змогли послабити тиск на критично важливих ділянках фронту.
У Генеральному штабі ЗСУ говорили, що повідомлення про "оточення" українських військових у Курській області не відповідають дійсності. Такі повідомлення створюються росіянами заради політичних цілей та тиску на Україну й партнерів.
Водночас, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО та член Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що вихід ЗСУ з Курської області РФ відбувається через тиск США.
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