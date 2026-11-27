Особливістю оформлення стане не лише зовнішній вигляд дерева, а й простір усередині нього.

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У Києві встановлюють головну ялинку країни / колаж: Главред, фото: t.me/vitaliy_klitschko, Обоз

Коротко:

Висота новорічної ялинки становитиме 16 метрів

На Софійській площі встановлять ярмарковий будиночок і дитячий паровоз

У Києві розпочали монтаж головної новорічної ялинки України. Традиційно святкове дерево встановлять на Софійській площі. Роботи розпочалися у п’ятницю, 27 листопада, а завершити їх планують до 4 грудня. Для відвідувачів локація відкриється на День святого Миколая, 6 грудня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Якою буде головна ялинка Києва у 2026 році

За словами міського голови, висота новорічної ялинки становитиме 16 метрів. Цього року святковий простір оформлять відповідно до концепції "Світло всередині". Особливістю оформлення стане не лише зовнішній вигляд ялинки, а й простір усередині неї.

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Крім головної ялинки, на Софійській площі встановлять ярмарковий будиночок і дитячий паровоз.

При цьому, як і в попередні роки, проведення масових заходів на святковій локації не планується.

Хто оплатить встановлення та оформлення ялинки

Кличко наголосив, що встановити головну ялинку запропонували представники бізнесу. Усі витрати, пов’язані з організацією святкового простору, візьме на себе компанія-організатор.

Йдеться про витрати на монтаж, оформлення, обслуговування та утримання локації. За словами мера, кошти з бюджету Києва на ці цілі виділяти не будуть.

Кого запрошують долучитися до встановлення ялинки

До участі в підготовці головної новорічної ялинки запросили всіх бажаючих. Відповідне звернення 24 листопада опублікував у Instagram директор компанії Folk Ukraine Ігор Добруцький. Ця компанія вже багато років займається святковим оформленням головної ялинки столиці.

Він повідомив, що організатори шукають волонтерів, готових допомогти з підготовкою ялинки до свят. Зокрема, волонтерам доведеться розправляти тисячі хвойних гілок, щоб ялинка набула пишного й красивого вигляду.

Приєднатися до роботи можна 27 листопада протягом дня, а також 28 листопада, починаючи з 11:00. За словами Добруцького, волонтери можуть допомагати як одну-дві години, так і залишатися на майданчику на весь день.

"А коли головна ялинка засяє вогнями, ви з гордістю зможете сказати своїм дітям, друзям і рідним: "Я теж допомагав її створювати"", – зазначив директор Folk Ukraine.

Коли купувати живу ялинку / Інфографіка: Главред

Коли купувати живу ялинку, щоб вона простояла якомога довше

Оптимальний час для купівлі живої ялинки - не раніше ніж за два тижні до Святвечора, тобто приблизно з 10 грудня. При цьому терміни залежать від породи дерева.

Ялину Нордмана та сосну можна купувати приблизно з 10 грудня. Вони краще зберігають хвою, тому у них більше шансів зберегти гарний вигляд до свят. З ялиною звичайною, блакитною та сріблястою краще не поспішати: їх рекомендують купувати ближче до 17–20 грудня, оскільки ці дерева швидше втрачають хвою.

Якщо мова йде про ялинку в горщику, її можна придбати на початку грудня. До свят дерево бажано тримати в прохолодному місці, наприклад на заскленому балконі або в гаражі, якщо там немає морозу, а в тепле приміщення заносити приблизно за 10–15 днів до Різдва. Це допоможе уникнути різкого перепаду температур і передчасного висихання.

Ялинка - головне

Як повідомляв Главред, жива ялинка може зберігати свіжий вигляд кілька тижнів, але багато що залежить від породи дерева та дати купівлі. Якщо принести її додому занадто рано, до Різдва хвоя може почати обсипатися, а гілки - втрачати пружність. Довговічність живої ялинки залежить насамперед від її породи, свіжості та умов зберігання.

Новорічна ялинка може стати не тільки головною прикрасою будинку, а й символічним талісманом удачі на весь наступний рік. Згідно з езотеричними уявленнями, особливе значення мають кольори іграшок, матеріали декору і навіть місце розташування святкового дерева.

Встановлення новорічної ялинки - одна з головних традицій підготовки до зимових свят. Однак, згідно з езотеричними віруваннями, значення має не тільки колір прикрас і святковий декор, а й дата, коли в будинку з’явиться ялинка.

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