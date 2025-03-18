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Путін змусив Трампа чекати годину: в Sky News розкрили деталі дзвінка

Руслана Заклінська
18 березня 2025, 18:38
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Телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним відбулася із значною затримкою.
Путін змусив Трампа чекати годину: в Sky News розкрили деталі дзвінка
Трамп чекав дзвінка, поки Путін зволікав / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Коротко:

  • Переговори між Трампом і Путіним розпочалися із затримкою на годину
  • Кремль анонсував дзвінок на 15:00, але фактично він розпочався о 16:00
  • Затримка могла бути навмисною з боку Путіна

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером Росії Володимиром Путіним розпочалася на годину пізніше. Затримка могла бути навмисним кроком з боку Путіна. Про це пише Sky News.

Як повідомляє видання, Кремль раніше анонсував, що телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом запланована на 15:00. Проте фактично вона стартувала лише о 16:00.

відео дня

У першій половині дня Путін брав участь у зустрічі з представниками російського бізнесу. За даними російських ЗМІ, він залишив захід лише о 15:52 за Києвом — за вісім хвилин до запланованого часу дзвінка з Трампом.

Білий дім підтвердив, що дзвінок розпочався о 16:00, що може свідчити про те, що Трампу довелося чекати, поки Путін завершував свої справи.

Запізнення російського лідера – не новина. Путін неодноразово демонстрував свою зверхність щодо світових лідерів, змушуючи їх чекати. Минулого тижня посланник Трампа Стів Віткофф прибув до Москви ще опівдні, але зміг зустрітися з Путіним лише ввечері. Віткофф чекав на аудієнцію з Путіним близько 8 годин.

Деталі розмови між лідерами США та Росії залишаються невідомими, але Білий дім повідомив, що переговори тривали понад 90 хвилин. За словами помічник президента і заступника керівника апарату Білого дому Дена Скавіно, дзвінок "проходив добре".

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Переговори Трампа з Путіним - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп 18 березня провів телефонні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Очікувалося, що головна тема розмови - можливість 30-денного припинення вогню, яке минулого тижня погодила Україна.

Також Трамп мав намір підняти питання контролю над окупованими територіями та стратегічними енергетичними об’єктами, зазначили джерела в адміністрації США.

За словами директора Національної розвідки США Тулсі Габбард, Трамп уже досяг певного прогресу в діалозі між Україною та Росією та розраховує на подальші домовленості.

Водночас The New York Times пише, що під час переговорів сторони можуть торкнутися питання майбутнього статусу окупованих територій. За інформацією видання, Білий дім розглядає можливість того, що Крим і, ймовірно, захоплені території України залишаться під контролем РФ.

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Що таке Sky News?

Sky News - британський 24-годинний новинний телевізійний канал. Входить до групи каналів компанії Sky, яка зі свого боку є частиною корпорації Comcast. Аудиторія Sky News переважно перебуває у Великій Британії, а також в інших частинах світу, де можливий прийом каналу (зокрема в готельних міжнародних мережах). Аудиторію оцінюють у 150 мільйонів осіб по всьому світу, пише Вікіпедія.

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