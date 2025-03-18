Наступ ЗСУ на Бєлгородську область: Коваленко відповів на заяви росіян

РФ хоче звинуватити Україну в небажанні завершити війну.

https://glavred.net/front/nastuplenie-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-kovalenko-otvetil-na-zayavleniya-rossiyan-10648148.html Посилання скопійоване

Заяви росіян про наступ ЗСУ на Бєлгородську область / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, google.com

Ключові тези:

Окупанти заявили про наступ ЗСУ в Бєлгородській області

Ця інформація не відповідає дійсності, бо бої в прикордонні тривають постійно

Росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з Путіним

Росіяни заявили, що Збройні сили України нібито спробували розпочати наступальні дії на кордоні з Бєлгородською областю РФ. Ці заяви прокоментував очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Зокрема, окупанти заявляли, що декілька бронегруп ЗСУ нібито спробували прорватися до Красноярузького району Бєлгородщини.

відео дня

Однак, очільник ЦПД сказав: "Самі придумали, самі перемогли, так часто буває з росіянами".

За його словами, бої в прикордонні тривають постійно протягом широкомасштабної війни через активність російських диверсійно-розвідувальних груп, артилерійські "дуелі" та атаки на територію України.

"Те, що росіянам зараз дуже вигідно нагнітати перед розмовою Трампа з Путіним, — не дивно. Їхня головна інформаційна стратегія — звинувачувати Україну в небажанні завершити війну, хоча насправді по фронту атакують вони, як і з повітря. І саме Путін затягує з пропозицією Трампа припинити вогонь", - наголосив Коваленко.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, речник оперативно-тактичного угрупування "Харків" Павло Шамшин заявив, що армія країни-агресора Росії намагається форсувати річку Оскіл на Харківщині та впроваджує "досить цікаву" тактику використання дронів.

В аналізі американського Інституту вивчення війни зазначається, що українські війська зуміли просунутися в Торецьку Донецької області.

Крім того, країна-агресор РФ знайшла ефективну стратегію для виснаження українських військ, яку можна назвати "трикутником наступу" - комбінація піхоти, безпілотників і плануючих бомб.

Читайте також:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред