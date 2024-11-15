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Вдарив і втік: Сухопутні війська назвали причину стрілянини на Київщині

Руслана Заклінська
15 листопада 2024, 22:53
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Коли водій транспортного засобу показував документи ТЦК, його пасажир вдарив працівника "Муніципальної варти" та почав тікати.
Вдарив і втік: Сухопутні війська назвали причину стрілянини на Київщині
Працівник "Муніципальної варти" відкрив вогонь / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram-канали

Що відомо:

  • Стрілянина сталася за участі працівника "Муніципальної варти" під час заходів оповіщення
  • Під час перевірки документів водія пасажир вибіг з автомобіля, вдарив працівника "Муніципальної варти" і почав тікати
  • Працівник "Муніципальної варти" побіг за втікачем і здійснив постріл з травматичної зброї

Стрілянина у Бориспільському районі Київської області сталася за участі працівника "Муніципальної варти" громади. Коли пасажир автомобіля, намагаючись втекти, вдарив працівника "Муніципальної варти", той побіг за ним і здійснив постріл з травматичної зброї. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

За інформацією військових, для заходів оповіщення в Пристоличній територіальній громаді була створена спеціальна група. До її складу увійшли військовослужбовці РТЦК та СП, представники Національної поліції та "Муніципальної варти".

відео дня

Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади. Під час перевірки виявилося, що водій одного з автомобілів перебуває в розшуку за порушення військового обліку.

"Пасажир цього ж авто – вибіг з нього, вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати. Працівник "Муніципальної варти", якого вдарили, – побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Чоловік зміг втекти, наразі його місцезнаходження невідоме. Постраждалих внаслідок інциденту не було. Всі обставини події наразі перевіряються правоохоронними органами.

"Ми в котре просимо усі медіа платформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", - закликали у Сухопутних військах.

За даними Поліції Київщини, інцидент стався о 8:50. Як встановили слідчі, один із групи оповіщення, за власною ініціативою вирішив наздогнати втікача і здійснив два постріли в повітря.

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Дії представника групи оповіщення кваліфікували як хуліганство.

Інциденти із стрілялниною в Україні - останні новини

Нагадаємо, 15 листопада у соцмережах з’явилося відео стрілянини на Київщині, де зазначалося, що представник ТЦК стріляв у чоловіка в селі Щасливе. За інформацією Нацполіції, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади. Потерпілих немає.

Також 24 липня в Харківській області сталася стрілянина за участю українських військових. Три військовослужбовці загинули, а ще четверо отримали поранення.

Як повідомляв Главред, 18 червня у Києві невідомий відкрив вогонь по водію припаркованого автомобіля. Під час інциденту постраждав казахський журналіст та опозиціонер Айдос Садиков, відомий своєю критикою казахстанської влади.

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