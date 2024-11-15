Вдарив і втік: Сухопутні війська назвали причину стрілянини на Київщині

Коли водій транспортного засобу показував документи ТЦК, його пасажир вдарив працівника "Муніципальної варти" та почав тікати.

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Працівник "Муніципальної варти" відкрив вогонь / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Telegram-канали

Що відомо:

Стрілянина сталася за участі працівника "Муніципальної варти" під час заходів оповіщення

Під час перевірки документів водія пасажир вибіг з автомобіля, вдарив працівника "Муніципальної варти" і почав тікати

Працівник "Муніципальної варти" побіг за втікачем і здійснив постріл з травматичної зброї

Стрілянина у Бориспільському районі Київської області сталася за участі працівника "Муніципальної варти" громади. Коли пасажир автомобіля, намагаючись втекти, вдарив працівника "Муніципальної варти", той побіг за ним і здійснив постріл з травматичної зброї. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

За інформацією військових, для заходів оповіщення в Пристоличній територіальній громаді була створена спеціальна група. До її складу увійшли військовослужбовці РТЦК та СП, представники Національної поліції та "Муніципальної варти".

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Група оповіщення перевіряла документи водіїв та пасажирів автомобілів, що рухалися дорогами громади. Під час перевірки виявилося, що водій одного з автомобілів перебуває в розшуку за порушення військового обліку.

"Пасажир цього ж авто – вибіг з нього, вдарив працівника муніципальної варти і почав тікати. Працівник "Муніципальної варти", якого вдарили, – побіг за чоловіком і вистрілив з травматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Чоловік зміг втекти, наразі його місцезнаходження невідоме. Постраждалих внаслідок інциденту не було. Всі обставини події наразі перевіряються правоохоронними органами.

"Ми в котре просимо усі медіа платформи не демонізувати військовослужбовців ТЦК та СП та користуватися виключно офіційними даними", - закликали у Сухопутних військах.

За даними Поліції Київщини, інцидент стався о 8:50. Як встановили слідчі, один із групи оповіщення, за власною ініціативою вирішив наздогнати втікача і здійснив два постріли в повітря.

Поліцейські вилучили пристрій для відстрілу гумових куль та гільзи. Дії представника групи оповіщення кваліфікували як хуліганство.

Інциденти із стрілялниною в Україні - останні новини

Нагадаємо, 15 листопада у соцмережах з’явилося відео стрілянини на Київщині, де зазначалося, що представник ТЦК стріляв у чоловіка в селі Щасливе. За інформацією Нацполіції, постріли здійснив представник добровольчого формування територіальної громади. Потерпілих немає.

Також 24 липня в Харківській області сталася стрілянина за участю українських військових. Три військовослужбовці загинули, а ще четверо отримали поранення.

Як повідомляв Главред, 18 червня у Києві невідомий відкрив вогонь по водію припаркованого автомобіля. Під час інциденту постраждав казахський журналіст та опозиціонер Айдос Садиков, відомий своєю критикою казахстанської влади.

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