Відмова Путіна від перемир'я: чи будуть 'страшні наслідки' для Росії від Трампа

Президент США може не наважитись на введення максимальних санкцій проти Росії у разі відмови Путіна від припинення вогню, зазначив політичний філософ.

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Названо наслідки для Путіна в разі його відмови від перемир'я / Колаж Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Морозов:

Якщо Кремль погодиться на перемир'я, то це матиме економічну вигоду для РФ

Відмова Путіна від припинення вогню може викликати непередбачувану реакцію з боку Трампа

Дії Трампа не мають логіки

Якщо Путін погодиться на перемир'я, між Москвою і Вашингтоном розпочнеться серія консультацій у дипломатичній та економічній сферах. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі та керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

За його словами, у разі згоди Кремля можуть обговорюватися економічні угоди, можливість участі в спільних міжнародних проєктах тощо.

Водночас, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від перемир'я, передбачити реакцію Дональда Трампа буде складно, оскільки його логіка залишається непередбачуваною.

"Пряма логіка підказує, що в разі відмови Путін має очікувати введення "пекельних" санкцій, включно з, наприклад, повним ембарго на російську нафту. Це не просто обмеження цінової стелі, а повна заборона на фінансові розрахунки за нафту - тільки товарообмін, бартер", - сказав Морозов.

Політичний філософ, коментуючи питання про дотримання такого рішення світовою спільнотою, зазначив, що це цілком ймовірно. У такому разі контроль за тіньовим танкерним флотом стане непотрібним, оскільки вся нафта, що перевозиться цими судами, зможе оплачуватися лише визначеним переліком товарів. Хоча такі радикальні кроки можливі, немає гарантії, що Трамп дійсно їх здійснить.

"Він (Трамп - ред.) зі свого боку може взяти паузу і передати ініціативу Європі. Він кілька разів давав зрозуміти, що може так вчинити. Мовляв, це не наша війна, це далеко за океаном. Якщо Путін відмовився - це не наша проблема. Ми готові якось сприяти, але нехай цим займається Європа. Ми можемо продавати зброю, але європейцям, і нехай уже вони передають її Україні", - додав аналітик.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про дії Путіна в разі перемир'я з Україною:

Морозов наголошує, що відсутність чіткої логіки у діях Трампа є очевидною. Щодня можна спостерігати, як він вводить торговельні мита проти Канади, а вже наступного дня скасовує або пом’якшує їх для окремих товарних груп. Через це неможливо прогнозувати його довгострокову зовнішньополітичну стратегію. Найбільша небезпека полягає в тому, що у разі відмови Путіна від перемир'я Трамп може не наважитися запровадити реальні санкції.

"Тому що Трамп і його люди не раз заявляли: "Якщо ви цього не зробите, буде щось страшне". Але це "страшне" так і не наставало ні для Ірану, ні для Північної Кореї, ні для ХАМАС. Просто тривали звичайні дії. І тому вельми вірогідним є такий сценарій, за якого Дональд Трамп, як я і говорив, скаже: "Ну, це європейська війна, нехай європейці з цим і розбираються"", - підкреслив Морозов.

Політичний філософ резюмує, що Україна зможе вистояти. Європа, ймовірно, розпочне масштабну економічну та військову мобілізацію у відповідь на розвиток подій. Очікується, що до саміту НАТО в Гаазі, який відбудеться восени, будуть ухвалені стратегічні рішення щодо подальшої підтримки України.

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Політика Трамп щодо Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Кремлі відреагували на заклик до перемир’я в Україні та повідомили про відповідь президенту США Дональду Трампу. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що в Москві розглядають таку ініціативу як спробу дати українським військам можливість перегрупуватися.

Очікувана реакція Володимира Путіна на пропозицію 30-денного перемир’я свідчить про те, що ситуація зайшла в глухий кут, що, ймовірно, розуміють і у Білому домі. Однак Трамп поки що не здійснює достатнього тиску на Кремль. Журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв’ю Главреду пояснив, чи має президент США реальні важелі впливу на Путіна.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що його слова про можливість завершити війну в Україні за 24 години мали "саркастичний підтекст". Про це він повідомив в інтерв’ю журналістці Шеріл Еткіссон.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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