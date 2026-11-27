Поранених госпіталізували, на місці удару працюють профільні служби.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-predpriyatiyu-v-nezhine-est-pogibshie-i-ranenye-pod-zavalami-ishchut-lyudey-10815977.html Посилання скопійоване

Удар по Ніжину забрав життя чоловіка і жінки, тривають пошукові роботи / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Коротко:

відео дня

Росіяни 27 листопада вдарили по підприємству в Ніжині

Загинули чоловік і жінка, ще четверо людей поранені

Під завалами можуть залишатися люди

Російська атака на Ніжин Чернігівської області 27 листопада забрала життя двох людей, ще четверо дістали поранення. Удару зазнало одне з місцевих підприємств, і під завалами ще можуть бути люди.

Подробиці оприлюднив міський голова Ніжина Олександр Кодола. За попередніми даними, серед загиблих чоловік і жінка.

Усіх чотирьох постраждалих доставили до лікарні, де їм надають необхідну медичну допомогу. Про тяжкість поранень мер не повідомив.

Під завалами можуть бути люди

Пошук тих, хто міг опинитися під руїнами підприємства, ще триває. На місці удару працюють відповідні служби: вони розбирають завали та ліквідовують наслідки атаки.

Кількість жертв ще може змінитися, адже остаточних даних про людей під завалами поки немає.

Звернення мера до мешканців

Кодола написав у мережі, що міська влада звертається до родин загиблих і до всіх жителів громади.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Просимо мешканців зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним повідомленням", - написав Кодола.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи є загроза масованого удару по Україні

Моніторинговий канал "єРадар" повідомляв, що існує підвищена загроза нанесення масованого ракетного удару по території України.

За попередньою інформацією, протягом 21–24 листопада Росія поповнювала запаси балістичного озброєння та ударних безпілотників у Брянській, Курській, Воронезькій і Ростовській областях.

За даними моніторів, найбільша загроза існує для Києва, Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей.

"Закликаємо населення не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, завчасно зарядити засоби резервного живлення та підготувати запаси води й необхідних речей", - наголосили монітори.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, у п’ятницю, 27 листопада, російські війська атакували Житомирську область. Під ударом опинилася Малинська громада. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще двоє дістали поранення.

Нагадаємо, вранці 27 листопада російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті пролунали три вибухи, внаслідок атаки є постраждала та загиблий.

Також вранці у п’ятницю, 27 листопада, країна-агресор Росія атакувала беспілотником Дніпро. Через удар тяжко поранено 74-річну жінку, її госпіталізували.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред