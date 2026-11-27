В результаті обстрілу загинув 40-річний чоловік, ще 12 осіб отримали поранення.

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РФ завдала удару по Житомирській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

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В результаті удару РФ у Житомирській області є загиблий та постраждалі

Ворог завдав удару по цивільному підприємству

Стали відомі нові подробиці російського обстрілу цивільного підприємства в Малинській громаді Житомирської області.

Як уточнили в Національній поліції, ціллю атаки стало цивільне підприємство, розташоване на території Малинської громади.

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В результаті обстрілу загинув 40-річний чоловік, ще 12 осіб отримали поранення.

Серед постраждалих - мешканці регіону віком від 23 до 61 року. Усім пораненим надають медичну допомогу.

Наразі на місці події продовжують працювати поліцейські, рятувальники, медики та інші екстрені служби.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що під ударом країни-агресора РФ опинилася Малинська громада.

У результаті атаки загинула одна людина, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Удар РФ по підприємству: подробиці атаки

В результаті російської атаки на Ніжин у Чернігівській області 27 листопада загинули дві людини, ще четверо отримали поранення. Під удар потрапило одне з місцевих підприємств. За попередньою інформацією, під уламками зруйнованого об’єкта можуть залишатися люди.

Серед загиблих, за попередніми даними, - чоловік і жінка. Четверо постраждалих госпіталізовано. У медичному закладі їм надають усю необхідну допомогу.

Чим загрожують реактивні "Шахеди": думка експерта

Авіаційний експерт і аналітик Костянтин Криволап у розмові з виданням "Главред" розповів, що з серпня Росія суттєво переглянула арсенал озброєння, яке використовується для атак на території України.

"Росіяни суттєво збільшили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великомасштабного виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50–100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", - підкреслив фахівець.

Також експерт звернув увагу на появу нових різновидів реактивного озброєння. Зокрема, йдеться про "Бандеролі", яку російські війська застосували для удару по Слобідському району.

"Якщо раніше це були переважно засоби, що запускалися з землі, то зараз, окрім "Бандеролі", з’являються С-71К "Ковер" - це повітряна платформа, щось середнє між дешевим дроном і дешевою крилатою ракетою, - та С-71М "Монохром", - пояснив Криволап.

/ Главред

Удари РФ по Україні

Як писав Главред, російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками. У місті пролунали три вибухи, внаслідок атаки є одна постраждала та одна загибла особа.

Нагадаємо, раніше російська окупаційна армія атакувала ударним безпілотником житловий багатоповерховий будинок у Новобаварському районі Харкова. На 15-му поверсі спалахнула пожежа. Відомо щонайменше про трьох постраждалих.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по житловому будинку в Ізюмі Харківської області. Під час атаки на багатоповерхівку постраждали 12 осіб, серед них четверо дітей. За інформацією Олега Синегубова, під завалами могли перебувати люди.

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