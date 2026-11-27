Окремо військові підтвердили наслідки удару по Новошахтинському НПЗ - там знищено 20 резервуарів, ще 32 пошкоджено.

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У Тульській області атакували завод ракетного палива / Колаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Головне із заяви Генштабу:

Уражено завод, що робить паливо для балістики

Удар завдали разом із повстанським рухом у РФ

На Новошахтинському НПЗ знищено 20 резервуарів

Сили оборони України в ніч на 27 листопада уразили Єфремовський завод синтетичного каучуку у Тульській області країни-агресорки РФ. Підприємство задіяне у виробництві твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет "Іскандер". Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в Telegram.

За даними військових, удар завдали у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра". Точні наслідки атаки для підприємства наразі з'ясовують.

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"Масштаби завданих збитків уточнюються", - зазначили у Генштабі.

Чому без синтетичного каучуку Іскандер не полетить

Військові пояснили, що синтетичний каучук - основа твердого ракетного палива. Він зв'язує окисник і металевий порошок в один міцний заряд, який не тріскається і рівно горить у двигуні ракети.

У Генштабі окремо наголосили, що від цього компонента залежить, чи зможе окупаційна армія запускати балістику по Україні.

"Без нього "Іскандер" лишається металом на складі. Саме цими ракетами армія рф б'є по українських містах, енергетиці та цивільних об'єктах. Тож кожен удар по Єфремову - це менше балістики, яка може полетіти на Україну", - наголосили у Генштабі.

Що уразили на Новошахтинському НПЗ

Генштаб також підтвердив результати удару 23 листопада по Новошахтинському НПЗ у Ростовській області. Цей завод здатен переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік.

За даними військових, на підприємстві знищено 20 горизонтальних резервуарів. Ще 21 горизонтальний і 11 вертикальних резервуарів пошкоджено, уражено також ділянку трубопроводу.

У Генштабі пояснили, навіщо Сили оборони системно б'ють по таких об'єктах.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу російського агресора та примушення рф до припинення збройної агресії проти України", - йдеться в заяві.

Іскандер / Інфографіка: Главред

Як Україна прориває російську ППО для ударів углиб РФ

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду зазначив, що Україна суттєво наростила кількість дронів, які запускає по російських об'єктах, і це дозволило перевантажувати ворожу ППО.

"Інший важливий момент - змінилися наші можливості: дрони ми тепер відправляємо сотнями. Отже, ми знайшли поріг, тобто кількість дронів, необхідну для того, щоб система ППО РФ захлинулася", - наголосив фахівець.

За його словами, саме після цього в хід пішли й українські ракети.

"Ми знайшли цей поріг, російська ППО задихнулася, а далі наші ракети почали бомбити об'єкти РФ вже по-дорослому", - пояснив Жданов.

Водночас експерт звернув увагу, що Росії буде непросто компенсувати втрати систем протиповітряної оборони.

"Відновити сили ППО Росії складно, оскільки вона не виробляє більшу частину систем ППО. Особливо - РЛС, бо там західні комплектуючі", - підсумував він.

Удари по Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, у Єфремові в ніч на 27 листопада пролунали вибухи. Безпілотники атакували завод синтетичного каучуку, біля цехів ДК-5 і ДК-7 фіксували пожежу. Губернатор Тульської області визнав лише чотири збиті БпЛА і вибиті вікна.

Напередодні Сили оборони завдали ударів по цілях у глибокому тилу Росії. Ракетами Нептун було уражено аеродром Мариновка у Волгоградській області, де базуються Су-34. Також під удар потрапив резервуар станції Транснефти в Башкортостані.

У ніч на 26 листопада Росію атакувала велика кількість дронів. Під ударом опинилися Невинномиська ГРЕС і завод Азот, а також Куйбишевський НПЗ у Самарі. Загалом місцеві нарахували понад 30 вибухів.

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