Окупанти прориваються на Сумщину: в ДПСУ розповіли про захід ворожих груп

Ворог намагається перерізати логістичні шляхи ЗСУ, тому проривається через лівий фланг оборонців на територію України.

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Прикордонники не допускають прориву ворожих сил / Колаж: Главред, фото: Західне регіональне управління Дердприкордонслужби, https://www.facebook.com/profile.php?id=100007977645893

Що повідомили в ДПСУ:

Армія РФ проривається у населений пункт Новенький

Ворог хоче перерізати логістичні шляхи ЗСУ

Окупантам не вдається розширити зону бойових дій

Окупаційна армія країни-агресорки Росії здійснює спроби проникнення на територію Сумської області в напрямку Новенького. Про це в етері Еспресо розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Противник хоче перерізати логістичні шляхи ЗСУ, які забезпечують українське угруповання в межах Курської операції. Однак українські оборонці не дають можливості армії РФ реалізувати задумане.

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"Деякий час тому такі дії були більш активними, навіть із залученням колон техніки. Ворог здійснював наступ у напрямку населеного пункту Журавка. Тоді прикордонники та ЗСУ знищили ці колони техніки, і ворог не зміг наблизитися до нашого кордону", - розповів Демченко.

Зараз окупанти знову прориваються на українську територію, щоб закріпитися та розширити зону бойових дій в напрямку Новенького, але усі групи противника українські сили знищують ще біля лінії держкордону.

"Цей населений пункт був вже фактично знищений. Наразі ворог не може використовувати техніку, оскільки місцевість цьому не сприяє. Замість цього він намагається заходити на нашу територію невеликими групами по 2-5 військовослужбовців. Однак засоби, які використовують ЗСУ й прикордонники на цьому напрямку, не дозволяють ворогу розширити зону активних бойових дій і навіть не дають їм змоги закріпитися", - зазначив речник ДПСУ.

Ситуація у Сумській області - останні новини

Нещодавно Главред писав, що російські окупанти намагалися прорватися через кордон, але українські прикордонники разом із Силами оборони зупинили ворожий штурм у Сумській області.

Згодом головнокомандувач Олександр Сирський підтвердив, що окремі ДРГ та малі піхотні групи окупантів намагаються заходити на українську територію, зокрема в Сумській області.

Водночас Центр протидії дезінформації РНБО напередодні повідомив, що росіяни не проводять широкомасштабних операцій у межах Сумської області. Російські війська застосовують тактику диверсійно-розвідувальних груп.

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Що таке ДПСУ? Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

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