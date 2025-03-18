Кремль пішов на 'жест доброї волі': перші результати переговорів Трампа і Путіна

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/ Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Сьогодні, 18 березня, відбулась телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Ключовою темою переговорів стало обговорення можливого припинення вогню у повномасштабній війні, яку Росія розпочала проти України у 2022 році. Ця розмова відбулась на тлі прийняття Україною запропонованого США 30-денного перемир'я, і тепер Трамп прагне отримати аналогічне зобов'язання від Росії.

Відомо, що переговори президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним почались о 10:00 ранку за середньоєвропейським часом (16:00 за київським часом).

"Розмова проходить добре і все ще триває", - написав у своєму дописі в X офіційний представник Білого дому, помічник президента та заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно за підсумками першої години переговорів.

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Загалом, телефонна розмова між Путіним і Трампом тривала понад 2,5 години, зазначає Reuters.

Телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом пройшла "дуже добре", повідомило CNN джерело, поінформоване про хід розмови.

Позиція Кремля за результатами переговорів з Трампом

Російські ЗМІ, посилаючись на Кремль, повідомляють, що під час переговорів між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбувся "детальний та відвертий обмін думками щодо ситуації навколо України". Путін подякував Трампу за його зусилля у сприянні досягненню мети припинення бойових дій і зменшення людських втрат.

Путін заявив про готовність разом з американськими партнерами детально опрацьовувати можливі шляхи врегулювання, наголосивши на необхідності комплексного, стійкого та довгострокового рішення.

"І звісно, враховувати безумовну необхідність усунення першопричин кризи, законні інтереси Росії в галузі безпеки", - йдеться у повідомленні російських ЗМІ.

Позиція Кремля щодо перемир'я на 30 днів

У межах ініціативи президента США щодо 30-денного перемир’я російська сторона окреслила низку важливих аспектів, зокрема контроль за дотриманням припинення вогню на всій лінії фронту, необхідність зупинки примусової мобілізації в Україні та переозброєння ЗСУ.

У Кремлі зазначають, що під час розмови Дональд Трамп запропонував сторонам конфлікту взаємно відмовитися від ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на 30 днів. Володимир Путін підтримав цю ініціативу й одразу віддав відповідне розпорядження російським військовим.

За даними російських пропагандистських ЗМІ, Путін позитивно сприйняв ідею Дональда Трампа щодо реалізації ініціативи із забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі.

"Домовлено розпочати переговори для додаткового опрацювання конкретних деталей такої домовленості", - наголосили в Кремлі.

Військова допомога Україні та обмін розвідданими

Путін заявив Трампу, що у разі перемир'я необхідно зупинити мобілізацію та переозброєння ЗСУ.

Також, за його словами, для запобігання ескалації ключовою умовою є повне припинення постачання Україні зброї та розвідданих від партнерів.

Обмін полоненими

Воєнний злочинець Володимир Путін повідомив, що 19 березня між Росією та Україною відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175.

"Крім того, як жест доброї волі буде передано 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в російських медичних установах", - зазначили в Кремлі.

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