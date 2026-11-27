Польські військові відстежують ракети за допомогою радарів, наголосив Вальдемар Журек.

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Чому в Польщі не завжди збивають дрони та ракети РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяв Журека:

Розліт уламків після перехоплення може бути небезпечнішим, ніж падіння

Польські військові відстежують ракети та дрони на радарах

Генеральний прокурор і міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек пояснив, чому в польському повітряному просторі не завжди збивають російські ракети та дрони.

У деяких випадках розліт уламків після перехоплення може бути небезпечнішим, ніж падіння ракети в безлюдній місцевості, заявив він журналістам у Варшаві, передає Hromadske.

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За словами Журека, військові відстежують ракети на радарах. Якщо ракета прямує до малонаселеної місцевості, її падіння там може бути безпечнішим, ніж перехоплення, адже після збиття уламки розлітаються неконтрольовано.

"Наші військові стежать за ситуацією в повітряному просторі. Якщо ракета летить у напрямку лісу чи поля, де вона не становить загрози для людського життя, спроба її перехопити призведе лише до неконтрольованого розльоту уламків. Саме такий сценарій створює дилему для військових. Збивати такі ракети - невиправданий ризик", - сказав він.

За словами Журека, російські безпілотники, що потрапляють на територію країни, збивають, коли є така можливість. Також, за його словами, захищені стратегічні об’єкти, зокрема аеропорт у Жешуві - важливий хаб допомоги Україні, де розгорнуто комплекси Patriot.

При цьому він підтвердив, що Польща розглядає можливість зміни тактики щодо російських ракет і дронів. За його словами, міністр закордонних справ Радослав Сікорський нещодавно обговорював варіант перехоплення ракет, поки вони ще перебувають над територією України. Однак такий крок вимагає консенсусу всього Альянсу.

"Що стосується структур НАТО… не буду вдаватися в подробиці, але у нас дійсно виникають певні розбіжності з нашими великими союзниками щодо принципів роботи Альянсу. Тут залишається лише розвести руками. До того ж є певні питання щодо нашого найбільшого партнера в НАТО - ви знаєте, як поводиться Пентагон останнім часом", - додав Журек.

/ Главред

Подробиці можливого порушення повітряного простору Польщі

Представник Оперативного командування підполковник Яцек Горишевський заявив, що польські військові розслідують два ймовірні випадки перетину державного повітряного кордону.

"Перевіряємо два можливі порушення повітряного простору. Але, звичайно, у нас також є запис з наших радіолокаційних систем", - повідомив Горишевський.

Як уточнив представник командування, ймовірні інциденти могли статися в населеному пункті Хмелек, неподалік від Нового Липовця, що розташований у Білгорайському повіті.

Раніше "Главред" повідомляв, що в прикордонних регіонах Польщі лунали сирени та вибухи після масованого обстрілу західних областей України. Тоді на польській території впав і вибухнув невідомий об’єкт, а Оперативне командування ЗС Польщі повідомило про понад десяток російських ракет поблизу кордону.

Нагадаємо, раніше в Польщі різко змінили позицію щодо передачі Україні ракет системи Patriot. Таку можливість почали розглядати після падіння Х-101 за 50 км від Любліна.

Як повідомлялося, аналітики проаналізували, як Росія завдала удару по Польщі, і розповідали, чому ракету не збили.

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