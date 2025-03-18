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Висоти під контролем: аналітик прокоментував чутки про оточення ЗСУ на Курщині

Анна Косик
18 березня 2025, 13:03
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Окупанти контролюють певні ділянки на Курщині за допомогою дронів та артилерії, однак є нюанс.
ВСУ
Окупанти не змінили позиції протягом останніх трьох тижнів / Колаж: Главред, Фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Головне:

  • Окупанти не перерізали логістичні шляхи ЗСУ
  • Армія РФ не змогла створити оперативне оточення українських військових
  • ЗСУ тримають контроль над висотами в Курській і Сумській областях

Після активізації армії країни-агресорки Росії у Курській області у ЗМІ з'явилася інформація про нібито оточення українських сил на цій ділянці фронту. Військовий оглядач Василь Пехньо заперечує цю інформацію.

За його словами в етері Ранок.LIVE, якби ЗСУ були оточені на Курщині, то ворог би перерізав важливі дороги. Однак цього не сталося, противник лише контролює окремі ділянки за допомогою дронів та артилерії.

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При цьому загальна ситуація залишається стабільною і армія РФ займає ті ж позиції, що і три тижні тому. Водночас українські військові зберігають контроль над ключовими висотами.

"Перша локація - це на Сумщині, населений пункт Юнаківка. Другий район - це зосередження на території Курської області в районі населеного пункту Гуєво... Наші війська там навпаки роблять ситуацію, перевертають її з ніг на голову", - зауважив оглядач.

Ситуація в Курській області - останні новини

Напередодні секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що ситуація в Курській області дуже важка. Росіяни підтягнули туди резерви і солдатів КНДР для наступу на ЗСУ.

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з картами, опублікованими Генштабом ЗСУ, українські військові вийшли з міста Суджа. За словами військового експерта Юрія Микуляка, таке рішення було правильним, оскільки дозволило знизити втрати.

Суджа - що відомо про місто
Суджа / Главред: Інфографіка

Раніше аналітики ISW повідомляли, що геолокаційні кадри від 16 та 17 березня свідчать про те, що у армії РФ справді є просування в районі Гоголівки, а також Курилівки та Гуєвого. В районі останнього з перелічених населених пунктів помітили загони 177-го полку морпіхів РФ.

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Хто такий Василь Пехньо?

Василь Пехньо - український журналіст, військовий оглядач, аналітик, що розбирає військові та політичні події в Україні.

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ЗСУ російські війська війна Росії та України Бої в Курській області Операція в Курській області Фронт
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