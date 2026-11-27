Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на останній день листопада.

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Офіційний курс валют в Україні на 30 листопада / колаж: Главред, фото: pixabay

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Яким буде курс валют в останній день листопада

Яка нова вартість євро

На понеділок, 30 листопада, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Долар, євро та злотий знову різко подешевшали. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 45,01 грн/дол. Водночас 27 листопада валюта коштувала 45,11 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 10 копійок.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 30 листопада встановлено на рівні 49,35 грн/євро, що на 14 копійок менше, ніж у п’ятницю (49,49 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на понеділок встановлено на рівні 11,04 грн/злотий. 27 листопада ця валюта коштувала 11,05 грн/злотий. Таким чином, злотий подешевшав на 1 копійку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Скільки коштуватиме євро в Україні до кінця року

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов говорив, що повернення європейської валюти до цьогорічного піку близько 52,50 грн до кінця року не очікується.

За його словами, якщо долар офіційно коштуватиме приблизно 46 грн, а пара долар/євро утримається на позначці 1,10, євро в Україні подешевшає.

"За базовим сценарієм курс євро може бути нижчим - приблизно 50,5-51 гривня", - зазначив банкір.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий говорив, що протягом грудня курс долара переважно перебуватиме в межах 45-46 грн, а на готівковому ринку курс продажу може ситуативно сягати 46,5-47 грн. Перший тиждень зими має минути спокійно.

Економіст і фінансист Олександр Савченко заявляв, що американська валюта не подорожчає до 50 гривень до кінця 2026 року. Гривня й надалі поступово слабшатиме, але орієнтиром є рівень 46-47 грн за долар.

Водночас виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попереджав, що курс долара в Україні може злетіти до 50-60 гривень, якщо західні партнери затримають фінансову допомогу.

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