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Весна розчарує: якою буде погода в Україні в березні, квітні, травні

Анна Ярославська
4 березня 2025, 10:41
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Тепло в Україну приходитиме поступово. Навіть у квітні можливі "мінуси", попередив синоптик.
Погода, весна, лелека
Якою буде погода в Україні навесні / Фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода під час трьох весняних місяців
  • Коли прийде справжнє потепління

Календарна весна вже почалася, і скоро потепління накриє всю Україну. Синоптик Володимир Деркач розповів, якою буде погода в березні, квітні та травні.

Раніше Главред писав, що стала відома точна дата потепління в Україні. Температура повітря підніметься, а морози поступово відступатимуть.

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Погода в Україні в березні 2025 року

Перша декада весни буде досить сухою. Опади будуть, але час від часу і слабкі. Вітер посилиться. У перші десять днів уночі майже постійно буде невеликий "мінус". Вдень очікується плюсова температура, пише Telegraf.

Деркач прогнозує, що друга декада буде вже теплішою, але опадів також буде дуже мало.

"Вночі ще буде можливий невеликий "мінус", але більше як виняток. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть "плюс", інколи навіть перетинаючи позначку в +10°C", - розповів народний синоптик.

Третя декада березня почнеться з похолодання. Не виключені дощі середньої сили, іноді навіть зі снігом. У другій половині цієї десятиденки опади ослабнуть, хоча західні вітри ще принесуть трохи вологи.

"Температура зросте, але очікувати "великого" тепла не варто", - сказав Деркач.

Прогноз погоди на квітень 2025 року

У перші дні квітня не варто чекати справжнього весняного тепла.

"Один-два теплих дні змінюватимуться на два-три прохолодних дні, та ще й з опадами. Так триватиме практично до кінця цієї десятиденки", - розповів синоптик.

Друга декада квітня розділиться на дві частини: перша буде більш вологою і вітряною. Вночі, зрідка навіть можливий невеликий "мінус", вдень - помірний "плюс". Друга частина цієї декади буде теплішою і без опадів.

Третя декада квітня буде такою ж теплою, але далі температура повітря трохи знизиться. Пройдуть короткострокові опади.

Погода в Україні в травні 2025 року

Початок травня також не принесе справжнього тепла. Підвищення температури повітря очікується тільки до кінця першої десятиденки травня. Очікуються й опади.

Далі повітря прогріється. Опадів слід очікувати більше в першій декаді, а друга ж буде "сухою". Утім, подекуди пройдуть короткочасні дощі.

У третій декаді травня температура повітря знизиться, буде доволі волого та вітряно, що й позначиться на загальній картині погоди. І все ж наприкінці місяця знову повернеться тепло.

"Не можна його назвати літнім, але буде досить тепло", - пояснив Деркач.

Прогноз погоди на березень 2025 року

Як писав Главред, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні ставатиме дедалі теплішою і теплішою. У середині поточного тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у західних областях буде до +17 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози. Середня місячна температура в березні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Також синоптики розповіли, якою буде погода в Києві в березні та в які дні без парасольки на вулицю краще не ходити.

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Хто такий Володимир Деркач

Володимир Деркач - народний синоптик з міста Камінь-Каширський Волинської області.

Спостерігає за погодою вже понад 20 років. Його метод прогнозування заснований на стародавніх народних прикметах, а також на спостереженнях за метеорологічними явищами в особливий період: від Різдва 25 грудня за григоріанським календарем до Різдва 7 січня за юліанським календарем.

За методикою народного синоптика, кожен день в цьому періоді відповідає певному місяцю, і таким чином можна скласти метеорологічну картину й спрогнозувати погоду на рік вперед.

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