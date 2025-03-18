РФ стягує чималі сили: в ЗСУ розповіли про загрозу для однієї з областей

Росія перегруповує свої війська та накопичує сили поблизу Сумської області, розповіли в ОТУВ "Сіверськ".

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РФ стягує війська з Курської області / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада

Головне із заяви Мисника:

Російські підрозділи, що воювали на Курщині, наближаються до кордону з Сумщиною

Ознак формування великих ударних угруповань поки не зафіксовано

Зберігається загроза проникнення диверсійно-розвідувальних груп

На північних рубежах України спостерігається активне пересування російських підрозділів, що раніше брали участь у бойових діях у Курській області. Чимала кількість ворожих сил наближається до кордону з Сумською областю. Про це повідоми речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Військову присутність ворога ми фіксували уздовж всього кордону і раніше, але не вбачали ознак формування великих угруповань щодо здійснення наступальних дій. Звісно, що якщо помінялася ситуація на суміжній території у Курській області, то у ворога там було сконцентровано чимало сил, і таким чином вони наблизилися до державного кордону. Тож, напевно, й маються на увазі ось ці накопичені сили", - розповів він. відео дня

Мисник підкреслив, що Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів для зміцнення оборонних позицій. Військові продовжують виконувати бойові завдання як на території Курської області, так і на північному кордоні України.

За його словами, попри зростання активності ворога, ситуація на північному напрямку залишається під контролем українських військ. Однак російські сили щоденно обстрілюють прикордонні території, використовуючи широкий арсенал зброї.

"Застосовують практично весь наявний арсенал озброєння. Хоча тут слід зазначити, що дуже активно вони застосовують FPV-дрони, скиди з БПЛА, міномети, ствольну артилерію. Звісно, що найбільше ворог обстрілює прикордоння Сумської області, і найбільша концентрація у них сил і засобів - саме на цьому напрямку", - зазначив речник.

Також Мисник розповів, що зберігається загроза проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп. Вони діють переважно на флангах, де концентрується ворог. Водночас українські військові успішно протидіють таким атакам.

"Нам своєчасно вдається їх виявляти, знищувати. У нас є і протидиверсійні резерви, і технічні засоби задля цього, тобто є всі можливості, щоб припиняти цю діяльність", - наголосив він.

На відміну від Сумщини, у Чернігівській області активного просування ворожих військ не зафіксовано. За словами речника, ворог уже тривалий час не заходив на територію регіону, хоча загроза зберігається.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Нагадаємо, російські ДРГ активізувалися вздовж всього кордону, а армія РФ стягує резерви, що призведе до зростання інтенсивності обстрілів. Тому на Сумщині розпочинається обов’язкова евакуація мешканців восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад.

Також керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко розповів, що окупанти активізували дії в прикордонних районах Сумської області та накопичують війська для нового удару. За його словами, такими діями Путін намагається затягнути процес припинення вогню, який пропонують США.

Як повідомляв Главред, геолокаційні кадри підтверджують просування окупантів у районах Гоголівки, Курилівки та Гуєвого в Курській області. Водночас у Сумській області ворог просунувся лише в районі Басівки.

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