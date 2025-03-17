"Історичне рішення": Німеччина внесе правки до своєї конституції заради України

Анналена Бербок назвала суму виділених Україні грошей.

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Німеччина значно збільшує допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Що сказала Бербок:

Німеччина значно збільшує допомогу Україні

Німеччина серйозно ставиться до власної безпеки

Німеччина ухвалила "історичне" рішення про збільшення допомоги для України у 2025 році на 3 млрд євро. Про це міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише Укрінформ.

"Важливо також, що на додаток до інвестицій у безпеку та інфраструктуру, передбачених основним законом, ми нарешті виділяємо ще €3 млрд на підтримку України у 2025 році. Це означає, що Німеччина продовжить надавати Україні сім €7 млрд, як і минулого року", - сказала вона. відео дня

Вона зазначила, що у вівторок, 18 березня, до конституції Німеччини буде внесено поправку, яка дасть змогу суттєво збільшити борг для фінансування оборони і "забезпечить більшу підтримку Україні".

"Це потужний сигнал про те, що Німеччина серйозно ставиться до власної безпеки, безпеки України та безпеки Європи... Наш внесок у європейський мир, який ми оприлюднимо в історичному рішенні завтра в німецькому Бундестазі - це те, чого ніколи раніше не робили в такому масштабі", - наголосила Бербок.

Зазначимо, ще до парламентських виборів у Німеччині обговорювали можливість виділення 3 мільярдів євро для України. Однак тоді канцлер Олаф Шольц зняв це питання з порядку денного.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що поставки винищувачів F-16 Україні відкладаються до 2026 року.

Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиетапний план переозброєння ЄС і підтримки України.

Водночас Угорщина заблокувала виділення Європейським Союзом 20 млрд євро військової допомоги Україні, повідомляє Politico з посиланням на проект висновків Ради ЄС. Видання зазначає, що раніше ЄС уже схвалив 60 млрд євро на військову допомогу Україні до 2025 року, і ця сума залишається незмінною, однак Будапешт виступає проти нового пакета.

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Хто така Анналена Бербок Анналена Бербок - німецький політичний і державний діяч. Міністр закордонних справ Німеччини. Співголова партії Союз 90/Зелені (спільно з Робертом Хабеком) з 2018 по 2022 рік. З 2013 року Бербок є депутатом Бундестагу. 11 січня 2023 року здійснила раптовий візит до України. Зокрема, відвідала Харків, де оглянула руйнування і виступила із заявою на підтримку України, оголосивши про виділення додаткових 40 млн євро. 24 січня 2023 року на засіданні ПАРЄ під час дебатів про постачання танків Бербок закликала Раду Європи до згуртованості зі словами: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один з одним".

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