Путін назвав США попередню умову припинення вогню - Bloomberg

Кремль може підписати угоду про тимчасове перемир'я, але передав Трампу важливий сигнал.

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Умови угоди про перемир'я Путін ще обговорить напряму з Трампом/ Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

Путін хоче призупинити поставки зброї Україні на час перемир'я

Європа проти припинення військової допомоги Україні

В ЄС працюють над пакетами допомоги Україні

Кремлівський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін під час зустрічі зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом минулого тижня озвучив попередню умову підписання угоди про тридцятиденне припинення вогню, на яке погодилась Україна.

Як пише Bloomberg з посиланням на високопоставленого європейського чиновника і трьох людей в Москві, очільник країни-агресорки Росії хоче, аби США припинили постачання військової допомоги Україні на час перемир'я.

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При цьому призупинення Штатами передачі зброї Україні є мінімальною метою Кремля. Путін хоче, аби Україна опинилася без будь-яких поставок озброєння, однак Європа вкрай неохоче погоджується на цю вимогу з блокування допомоги Україні, навіть якщо це буде лише на час припинення вогню.

У Москві розглядають сценарій, за якого призупинення поставок зброї буде й справді тимчасовим і військова допомога знову поїде в Україну після укладення мирної угоди. Однак країна-агресор жадає, щоб ця угода передбачала обмеження військового потенціалу України.

Зауважимо, що сьогодні, 18 березня, Путін ще обговорить із президентом США Дональдом Трампом 30-денне перемир'я та усі його умови, адже саме це стане ключовою темою їхніх переговорів телефоном.

Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Військова допомога США Україні - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що за підсумками переговорів делегацій України і США в Саудівській Аравії було відновлено постачання оборонної допомоги Україні.

Згодом стало відомо, що в межах пакетів, схвалених попередньою адміністрацією Джо Байдена, до України відновили поставки артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів для систем HIMARS.

Раніше також повідомлялося, що США планують відновити постачання в Україну високоточних планерних бомб GLSDB, модернізованих для протидії російським засобам радіоелектронної боротьби.

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