У Німеччині проголосували за зміну Конституції: витрати на Україну збільшать

Надається "зелене світло" для розблокування 3 мільярдів євро для військової допомоги Україні.

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У Німеччині проголосували за зміну Конституції / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, wikimedia.org

Коротко:

Голосування називають історичним

За зміни проголосували 513 членів Бундестагу, проти - 207

Тепер законопроєкт вирушить до верхньої палати - Бундесрату

Нижня палата німецького парламенту більшістю голосів схвалила зміни до конституції Німеччини, які дадуть змогу країні позичати більше та інвестувати величезні суми у збройні сили та інфраструктуру. Про це повідомляє "Укрінформ".

Голосування називають історичним: очікується, що рішення Бундестагу вплине на все майбутнє європейської оборони та подальшу підтримку України. За зміни проголосували 513 членів Бундестагу, проти - 207.

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Проти голосували праві радикали з "Альтернативи для Німеччини", обидві партії лівого спрямування, а також одна демократична партія. Загалом свої голоси віддали 720 парламентаріїв.

У майбутньому витрати на оборону і деякі витрати на політику безпеки, що перевищують 1% номінального ВВП, будуть звільнені від правила боргу.

Крім того, надається "зелене світло" для розблокування 3 мільярдів євро для військової допомоги Україні.

Передбачається також створення спеціального фонду в розмірі 500 мільярдів євро для додаткових інвестицій в інфраструктуру і додаткових інвестицій для досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року. Крім того, під час складання бюджетів федеральних земель місцевій владі буде надано можливість для додаткових запозичень.

Законопроєкт уже ухвалено Бюджетним комітетом Бундестагу 16 березня.

Ухвалення законопроекту стало результатом домовленостей між ХДС/ХСС і СДПН, які ведуть переговори про формування нового уряду. Для отримання необхідної більшості ці дві партії змушені були домовлятися про спільне голосування із "зеленими", які змогли внести таким чином у проект документа деякі зі своїх вимог.

Тепер законопроєкт вирушить до верхньої палати - Бундесрату, що представляє 16 земель Німеччини, де його винесуть на голосування в п'ятницю. Лідери двох найбільших партій, ХДС/ХСС і соціал-демократів, очікують, що верхня палата ухвалить конституційні поправки без проблем.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що поставки винищувачів F-16 Україні відкладаються до 2026 року.

Тим часом президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила п'ятиетапний план переозброєння ЄС і підтримки України.

Водночас Угорщина заблокувала виділення Європейським Союзом 20 млрд євро військової допомоги Україні, повідомляє Politico з посиланням на проект висновків Ради ЄС. Видання зазначає, що раніше ЄС уже схвалив 60 млрд євро на військову допомогу Україні до 2025 року, і ця сума залишається незмінною, однак Будапешт виступає проти нового пакета.

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