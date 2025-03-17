РФ стягнула резерви для наступу на ЗСУ, пріоритет на фронті змінився - Костенко

Ситуація в Курській області дуже важка. Росіяни підтягнули туди резерви і солдатів КНДР для наступу на ЗСУ. Про це заявив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомляє РБК-Україна.
Курська операція стала для РФ вже політичною операцією. Якщо раніше для Росії схід був пріоритетом для росіян, то зараз їхнім пріоритетом стала Курська область. Ворог хоче всіма силами виштовхати ЗСУ з Курської області. Костенко вважає, що це пов'язано з підготовкою до мирних переговорів.
"Це така політична операція з їхнього боку, щоб закріпити за собою більше можливості торгуватися в тих переговорах, які можливо будуть. Ситуація складна, складнощі вносить погода, там реально зараз таке роздоріжжя, яке змушує нас прив'язуватися до логістичних шляхів, які противник контролює", - сказав Костенко.відео дня
Наші захисники зараз намагаються зробити все, щоб залишити хоч якийсь плацдарм на території РФ і не дозволити окупантам обстрілювати українські землі.
Костенко додав, що саме Курська операція змогла залишити наступ російських окупантів на Покровськ.
"Якщо активність іде на одному з напрямків, то на іншому напрямку звичайно не може ворог проявляти активність на всіх напрямках. Ми бачимо впродовж усієї війни, якщо ворог десь включається, то інші напрямки в нього не такі активні. Ми бачили як на Покровськ - то Курськ стояв, зараз навпаки, то Покровськ став", - сказав Костенко.
Якби ЗСУ не відтягнули російські резерви на Курськ, то було б "важко спрогнозувати", яка б ситуація була на Харківському та Покровському напрямку.
Ситуація на Курщині - що відомо
Як повідомляв Главред із посиланням на аналітиків ISW, ЗСУ знайшли спосіб сповільнити просування росіян у Курській області. Українські удари HIMARS наносять ворогові болючих втрат.
Також повідомлялося, що ЗСУ можуть вийти з Курщини в рамках угоди. Росія і Україна можуть провести обмін, вважає військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.
Михайло Шейтельман, експерт з питань політики і військових дій, також прокоментував можливість обміну територіями між Україною і Росією. Зокрема, він відповів, чи може Україна добровільно віддати частину Курської області в обмін на виведення російських військ з Харківської області.
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