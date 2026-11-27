Систему напрацьовують урядовці разом зі столичною владою.

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У Києві готують безкоштовні автобуси на випадок блекауту / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/V_Zelenskiy_official/22008

Коротко:

Безкоштовні автобуси запустять у разі зупинки іншого транспорту

Систему готують урядовці разом із міською владою Києва

Питання обговорили на засіданні Ставки

У Києві запрацює система безкоштовних автобусних маршрутів, якщо через російські удари зупиняться інші види громадського транспорту. Таку схему уряд разом зі столичною владою готує на тлі підготовки міста до тривалих перебоїв зі світлом, теплом та водою. Про це після засідання Ставки повідомив президент України Володимир Зеленський в Telegram.

За словами глави держави, на Ставці заслухали детальні доповіді щодо ситуації в Києві, можливих загроз і варіантів реагування. Для столиці вже напрацювали алгоритми роботи громадського транспорту й логістики на випадок різкого погіршення ситуації через удари країни-агресорки РФ.

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Зеленський наголосив, що люди й підприємства в Києві повинні за будь-яких обставин мати змогу користуватися транспортом, працювати, навчатися та максимально зберігати можливість залишатися в місті.

"Урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дозволить людям в Києві гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту", - зазначив президент.

Крім того, мер Києва та урядовці доповіли про захист інфраструктури столиці й будівництво альтернативних об'єктів. Президент наголосив, що цю роботу треба максимально прискорити.

Скільки автобусів має Київ для резервних маршрутів

Ідею безоплатного проїзду в наземному транспорті столиці глава держави озвучив ще на початку листопада. Тоді він доручив прем'єр-міністрові підготувати відповідну програму та резерв автобусів, пише Forbes Ukraine.

За даними видання, нині в Києві:

діють 129 автобусних маршрутів, на яких працюють 418 автобусів і 685 водіїв;

ще 114 маршрутів обслуговують приватні перевізники, які мають 680 маршруток.

Київпастранс може додатково вивести на лінію 25 справних автобусів, однак для цього потрібні щонайменше 50 водіїв категорії D. Набрати їх підприємство не може через ліміт бронювання. Щоб повністю замінити метро за пасажиропотоком, знадобилося б до 1020 автобусів.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

Чи загрожує Києву транспортний колапс через удари по мостах

Транспортний експерт Дмитро Беспалов в інтерв'ю Главреду зазначив, що повного паралічу руху в столиці, найімовірніше, не станеться, однак поїздки суттєво подовжаться.

"Транспортного колапсу, найімовірніше, не буде. Але середній час поїздки може дуже суттєво збільшитися. Час і вартість поїздки - взаємопов'язані речі. Якщо зараз нормативно ми говоримо приблизно про 45 хвилин, то після перекриття кількох мостів поїздка може тривати півтори-дві години в один бік", - пояснив фахівець.

Водночас, за словами Беспалова, довгі поїздки б'ють не лише по економіці міста, а й по моральному стану людей.

"Якщо люди втрачають можливість за розумний час дістатися з однієї точки до іншої, коли поїздка триває не 45 хвилин, як за державними будівельними нормами (ДБН), а півтори, дві, три чи чотири години, це передусім підриває економічну активність. Крім того, це створюватиме величезний психологічний тиск", - наголосив експерт.

Ситуація в Києві - новини за темою

Як повідомляв Главред, на початку жовтня мер Києва Віталій Кличко оцінив підготовку столиці до зими на тлі посилення російських обстрілів. Водночас мер міста заявив, що не закликав мешканців евакуюватися, однак радив враховувати можливі ризики.

У листопаді тема безкоштовного проїзду в столиці дійшла й до парламенту. Заступник голови транспортного комітету Ради Володимир Крейденко запропонував зробити таку пільгу тимчасовою і чинною лише в ранкові та вечірні години. Ідеться насамперед про поїздки між лівим і правим берегами Дніпра.

Збої в роботі громадського транспорту столиця вже переживала. Зокрема, 9 жовтня в Києві зупинилася частина громадського транспорту одразу в трьох районах. Того ж місяця росіяни кілька разів атакували Південний міст, через що рух метро й наземного транспорту ним тимчасово зупиняли.

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