Росія готує новий масштабний наступ: ветеран розповів, чого чекати українцям

Росіяни намагатимуться провести нову наступальну операцію на території України, однак, суттєвого результату вони досягти не зможуть, вказує аналітик.

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Чого чекати від нового наступу РФ / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, фото: ОК "Захід"

Про що сказав Гетьман:

Росія має сили для нового наступу

Ресурси РФ вичерпуються

За понад рік з моменту окупації росіянами Авдіївки вони змогли просунутись лише на 55 кілометрів

Росія має достатньо сил для нового масштабного наступу, але не для значних завоювань, оскільки Україна здатна ефективно чинити опір. Про це в інтерв’ю Главреду розповів військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За його оцінками, російський військово-промисловий комплекс зможе підтримувати нинішню інтенсивність війни максимум до кінця року. Після цього ресурси вичерпаються, хоча Росія продовжить виробляти техніку, зокрема танки та ракети.

Водночас, Гетьман зазначає, що у 2025 році російські війська вже не зможуть просуватися з такою ж інтенсивністю, як у 2024-му, через поступове зниження бойового потенціалу.

"До кінця 2025 року в Росії не закінчаться танки та інша техніка, зброя у неї буде, але цього не буде достатньо, щоб вести бойові дії такої інтенсивності, як минулого року. Іншими словами, якщо зараз у нас за добу 150 бойових зіткнень на лінії фронту, то далі буде 20-50. Це умовні цифри, пальцем у стелю, але інтенсивність бойових дій і кількість бойових зіткнень зменшиться у 2-3 рази.Що російські війська будуть робити? Вони намагатимуться здійснювати анонсовану наступальну операцію, але суттєво просунутися вони не зможуть", - сказав військовий експерт.

Гетьман нагадав, що з 10 лютого 2024 року, після відходу ЗСУ з Авдіївки, російські війська змогли просунутися лише на 55 км углиб української території — і це їхній максимальний результат.

На його думку, говорити про "значне просування" РФ — це лише нагнітати ситуацію. Адже за рік, втративши майже пів мільйона вбитими та пораненими, російська армія досягла мінімального територіального приросту.

"А просування військ РФ у 2025 році буде значно повільнішим. Якщо їхній наступ узагалі почнеться, бо і ми стали сильнішими зараз: кращою стала армія, більше людей, більше техніки, більше допомоги", - вказує він.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман пояснив, чому припинення вогню в Україні вкрай малоймовірне:

Експерт вважає, що навіть у разі нового наступу просування буде ще менш масштабним. Армія РФ не посилилася, а навпаки ослабла, тож у неї немає ресурсів для значного прориву.

"А якщо хтось так вважає, нехай тихенько фантазує у себе на кухні, а не лякає своїми апокаліптичними прогнозами людей.Просування за рік на 55 км з колосальними втратами (півмільйона загиблих і поранених) не може вважатися успіхом наступальної операції Російської Федерації", - резюмував Гетьман.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, після активізації російських військ у Курській області в ЗМІ почала поширюватися інформація про нібито оточення українських сил у цьому районі. Військовий оглядач Василь Пехньо спростував ці повідомлення. За його словами, якби ЗСУ справді опинилися в оточенні, ворог би зміг перерізати важливі дороги, проте цього не сталося. Наразі противник контролює лише окремі ділянки за допомогою дронів та артилерії.

На одній із ділянок фронту було ухвалене рішення про відведення українських підрозділів із невигідних позицій. Про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв, колишній командувач об'єднаних сил ЗСУ. Він наголосив, що цей крок дозволив зберегти життя українських військових.

Тим часом росіяни заявили, що ЗСУ нібито намагалися розпочати наступальні дії на кордоні з Бєлгородською областю. Таку інформацію прокоментував керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За словами окупантів, кілька бронегруп українських військ начебто спробували прорватися до Красноярузького району. Однак Коваленко відреагував на ці заяви словами: "Самі вигадали, самі перемогли – таке у росіян трапляється часто".

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

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