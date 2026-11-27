Раніше теплопостачання міста Українка повністю залежало від Трипільської теплоелектростанції.

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Поблизу Києва місто ризикує залишитися без опалення до січня / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Наразі без опалення в Українці залишаються мешканці 62 багатоквартирних будинків

Без централізованого опалення залишаються 8300 абонентів

В Українці Київської області, яку називають містом енергетиків через розташовану неподалік Трипольську ТЕС, централізоване опалення може з'явитися не раніше січня. Наразі без тепла залишаються мешканці 62 багатоквартирних будинків. Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступника голови Київської обласної військової адміністрації Андрія Сташківа.

Раніше теплопостачання Українки повністю залежало від Трипольської теплоелектростанції. Однак після російських атак об’єкт зазнав руйнувань, внаслідок чого місто втратило основне джерело тепла.

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За словами Сташківа, для відновлення теплопостачання ще в травні було замовлено три блочно-модульні котельні. Обладнання вже виготовлено та доставлено до Українки. Наразі місцева влада готує майданчики для його встановлення та виконує необхідні роботи.

Монтаж котелень може зайняти до шести тижнів за умови сприятливої ситуації з безпекою. Установки працюватимуть на газі.

"Блочно-модульні котельні – це фактично рішення, яке децентралізує систему теплопостачання. Трипольська ТЕС – це великий об’єкт, який є ціллю для ворога. Блочно-модульна котельня має значно менші розміри. Їхня потужність - по 7 мегават кожна. Цього більш ніж достатньо для опалення такого міста, як Українка", - пояснив Сташків.

Як мешканці Українки переживають відсутність опалення

До введення нових котелень в експлуатацію мешканцям рекомендують використовувати для обігріву приміщень електричні прилади. Щоб забезпечити людей електроенергією, в Українці поки що не застосовують графіки погодинних відключень світла. Разом з тим повністю виключити аварійні відключення неможливо.

Ситуацію з теплопостачанням міста також прокоментували у Верховній Раді. У п’ятницю, 27 листопада, під час години запитань до уряду міністр з питань відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник порадив мешканцям Українки тимчасово обігрівати житло за допомогою електроприладів.

За його інформацією, без централізованого опалення залишаються 8300 абонентів.

Які міста можуть залишитися без опалення взимку

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначав, що удари країни-агресора Росії по котельнях можуть залишити без тепла цілі райони невеликих українських міст, де опалення забезпечується одним джерелом без будь-якого резерву.

За його словами, Київ має більше можливостей зберегти теплопостачання навіть у разі пошкодження окремих об’єктів.

"Київ, як не сумно це казати, готовий краще, ніж багато інших міст. Це велике місто, тому пошкодження будь-якого окремого об’єкта не означає зупинку всієї системи", - зазначив він.

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, у Павлограді з вечора 23 листопада графіки аварійних відключень електроенергії поширили на об’єкти критичної інфраструктури, зокрема на міські котельні. Тому подачу тепла тимчасово організовують по-новому.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію.

Крім того, Київ цієї зими може опинитися в складнішому становищі, ніж минулого року. Через удари країни-агресора Росії три столичні ТЕЦ припинили виробництво електроенергії, а енергоінфраструктура міста має значно більше пошкоджень, ніж перед попереднім опалювальним сезоном.

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