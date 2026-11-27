Перші льодові явища на Кременчуцькому водосховищі прогнозують уже 2-5 грудня.

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Погода в Україні / Фото: УНІАН

Ключові тези:

На Черкащині на вихідних - 5-10 градусів морозу без опадів

Погода буде сухою та малохмарною

Перший лід на Кременчуцькому водосховищі - вже 2-5 грудня

На початку грудня холодна та суха погода збережеться, а на Кременчуцькому водосховищі вже 2-5 грудня можуть з'явитися перші льодові явища. Водночас значного снігопаду поки не прогнозують. Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у Facebook.

За його словами, листопад став місяцем температурних рекордів: вчені Copernicus фіксують прояви Ель-Ніньйо, а середньодобова глобальна температура з 18 по 23 листопада вперше перевищувала доіндустріальний рівень більш ніж на 2 °C.

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Водночас в Україні погоду визначає скандинавський антициклон, який закачує холод з акваторії Баренцевого моря. Синоптик пояснив, що саме він не пропускає до нас тепле повітря.

"Масштабний антициклон Manuel, що сформувався у холодному повітрі над Скандинавією, став бар'єром для теплих атлантичних циклонів", - зазначив Постригань.

Яка погода буде на вихідних і на початку тижня

В останні вихідні осені, 28-29 листопада, на Черкащину надходитиме сухе морозне повітря з північних широт. Протягом доби прогнозують 5-10 градусів морозу, опадів не очікується.

На початку нового робочого тижня вся територія України опиниться під впливом того самого антициклону. Черкащина буде в його центрі - із малохмарною, сухою та маловітряною погодою:

вночі - 8-13 градусів морозу;

вдень - 2-7 градусів морозу;

на заході області збережеться ожеледиця.

Коли на Дніпрі з'явиться перший лід

За оцінками гідрологів Українського гідрометеорологічного центру, через похолодання наприкінці листопада - на початку грудня на річках суббасейну Дніпра очікуються перші льодові явища. На мілководдях та окремих ділянках річок можливий неповний і суцільний льодостав.

Найраніше лід може з'явитися на одному з найбільших водосховищ країни.

"На Кременчуцькому водосховищі перші льодові явища прогнозуються вже 2-5 грудня", - зазначив синоптик.

За попередніми оцінками світових прогностичних центрів, початок грудня також буде морозним, а суттєвого поповнення снігового покриву не очікується.

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Як повідомляв Главред, антициклон Manuel уже приніс в Україну перші відчутні морози. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, холод посилиться в першій половині наступного тижня, а в другій його половині почне слабшати. Також вона зазначила, що 29 листопада в Україні буде без опадів.

Водночас метеорологи попереджають про ще сильніші нічні морози. Метеоролог Ігор Кібальчич прогнозує, що Україну охопить аномальний мороз - вночі від 5 до 11 градусів нижче нуля, місцево на заході до 16. На заході країни також очікують ожеледицю.

Щодо грудня прогнози синоптиків розходяться. В Укргідрометцентрі дали прогноз на перший місяць зими, за яким середня температура становитиме від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла, що близько до норми. За даними Wisemeteo, у Києві перша половина грудня буде м'якою, а похолодання прийде після 21 числа.

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