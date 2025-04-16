Трамп відмовив Україні та загроза удару РФ: головні новини України (дайджест)

Новини України 16 квітня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 16 квітня / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео, Офіс генерального прокурора, alerts in ua

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Дрони РФ атакували Одесу: є постраждалі та руйнування

У ніч на 16 квітня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Унаслідок атаки три людини постраждали.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.

відео дня

ЗСУ відновили позиції під Покровськом, але ситуація напружена - DeepState

Сили оборони України відновили контроль над позиціями поблизу Покровська, а також на Новопавлівському напрямку. Водночас російські війська просунулися біля двох населених пунктів - Надеждинки та Сухої Балки. Свіжі новини з фронту повідомили аналітики моніторингового каналу DeepState у ніч на 16 квітня.

"Сили оборони відновили позиції біля Відродження та Дніпроенергії", - йдеться в повідомленні.

Армія РФ скинула на Херсон 4 КАБи і накрила артилерією: що відомо

Зранку в середу, 16 квітня, Херсон перебуває під артилерійським обстрілом. Перед цим окупанти скинули на місто чотири КАБи. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, розповідаючи про ситуацію в місті, сам ледь не потрапив під ворожий обстріл.

За його словами, у Таврійському районі після "прильотів" двоє людей постраждали.

КНДР поставила армії Путіна від 4 до 6 млн артилерійських снарядів - Reuters

За останні 20 місяців Північна Корея передала Росії щонайменше 4 мільйони артилерійських снарядів, які активно використовуються у війні проти України. Поставки відбуваються масово та системно - морськими та залізничними маршрутами. Про це свідчить розслідування агентства Reuters у співпраці з Британським аналітичним центром Open Source Centre.

Запускали ракети по Сумах: дрони атакували розташування 112-ї бригади в РФ - ЗМІ

У середу, 16 квітня, у населеному пункті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі скаржаться на атаку дронів.

Як пише Telegram-канал Astra, під обстрілом перебуває територія 112-ї гвардійської ракетної бригади (в/ч 03333), яка в неділю атакувала ракетами Суми.

Лавров заявив, що РФ хоче захопити нові території, включно з країнами НАТО - ISW

Уряд країни-агресорки Росії, на чолі якого кремлівський диктатор Володимир Путін та його поплічник Сергій Лавров, продовжує ескалацію інформаційної війни з вимогами від України поступитися тимчасово окупованими та підконтрольними Києву територіями.

Як повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), у нещодавньому інтерв'ю Лавров вкотре наголосив на вимозі РФ передати під контроль Кремля усі території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Трамп зменшив "апетити": ЗМІ дізналився, коли підпишуть угоду про корисні копалини

США знизили свої вимоги у переговорах про угоду щодо доступу до українських корисних копалин. Документ можуть підписати вже цього тижня. Про це пише Bloomberg.

Адміністрація Дональда Трампа переглянула оцінку обсягу допомоги, яку США надали Україні з початку повномасштабної війни, з 300 мільярдів до приблизно 100 мільярдів доларів. Україна ж оцінює допомогу Вашингтона в 90 мільярдів.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні офіційно продовжили: названі дати

Верховна Рада України підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Напередодні відповідні законопроєкти до ВРУ про продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації вніс президент України Володимир Зеленський.

Гірше, ніж в Сумах: у Литві попередили про можливий обстріл України на Великдень

Країна-агресорка Росія може вдатися до ще жорсткіших обстрілів України на Великдень. Про це, як повідомляє LRT, попередив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

За його словами, терористична атака РФ на Суми у Вербну неділю продемонструвала, що Росія може розпочати більш страшні атаки, особливо в період великодніх свят.

План "9 травня": Гетьман розповів про новий наступ РФ і загрозу для Сумщини

Російські війська отримали наказ до 9 травня повністю звільнити Курську область від ЗСУ, що включає операцію через Сумську область. Проте у РФ немає достатніх резервів для масштабних наступальних операцій. Про це заявив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Бійці КНДР почнуть воювати на території України: в РНБО і ГУР зробили заяву

Росія планує використовувати військових КНДР для війни на території України. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко на своїй сторінці в Telegram.

Ворог штурмує Харківщину: ЗСУ попередили, що РФ знову хоче захопити Вовчанськ

Окупаційна армія країни-агресорки Росії безперервно намагається прорвати українську оборону на Харківському напрямку. Надважкі бої зокрема тривають в районі Дворічного.

Про це в етері Ранок.LIVE заявив командир розвідувального підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. За його словами, українські оборонці за допомогою дронів тримають під повним контролем периметр зони бойовий дій і намагаються атакувати ворога на випередження.

РФ, ймовірно, почала запускати по Україні Шахеди з отруйними речовинами - ЗМІ

Окупаційні війська країни-агресорки Росії можуть наносити хімічні отруйні речовини на свої БпЛА типу Shahed-136 та Герань-2, щоб завдавати додаткової шкоди людям, які будуть підбирати уламки збитих дронів.

Про це повідомляє міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm з посиланням на декілька військових джерел. Поки немає додаткових свідчень про те, що це явище масового характеру, але рекомендується не торкатися уламків збитих дронів без попереднього аналізу їх на хімічну небезпеку.

РФ атакує Україну "Шахедами" з отруйними речовинами: в ЦПД розкрили деталі

Російські війська застосовують проти України дрони-камікадзе типу "Шахед" з отруйними речовинами. В одному з ворожих БпЛА виявили капсулу з високотоксичним іритантом. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Регіони в обмін на мир: про що домовились Путін і Віткофф та чого чекати Україні

11 квітня 2025 року в Санкт-Петербурзі відбулася чергова зустріч між спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та російським диктатором та воєнним злочинцем Володимиром Путіним. Переговори тривали понад чотири години та були зосереджені на можливому мирному врегулюванні війни в Україні. Віткофф охарактеризував бесіду як "переконливу" та зазначив, що ключовим питанням обговорення стала доля п’яти територій, які Росія вважає своїми: Криму, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Главред зібрав головне, що варто знати про результати переговорів Віткоффа і Путіна.

Влупив майже 8-бальний шторм: Україна під атакою найпотужнішої магнітної бурі

Протягом останніх днів Земля зазнає впливу сильної геомагнітної активності, спричиненої потужними спалахами на Сонці та викидами корональної маси. У середу, 16 квітня, зафіксовано підвищений рівень сонячної активності з К-індексом 7, що класифікується як сильна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.

Полонені військові з Китаю: в МЗС зробили заяву про їх подальше майбутнє

Питання подальшої долі китайських військовоолонених може вирішуватись у форматі обміну, репатріації або інших механізмів. Це буде вирішуватись залежно від міркувань безпеки та бажання самих полонених. Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає РБК-Україна.

Трамп відмовляється продавати Україні ЗРК Patriot на $50 млрд із грошей ЄС – Bild

Президент США Дональд Трамп відкидає угоду на $50 млрд із закупівлі Києвом американських систем ППО, а також ракет до них і не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші.

"Нове визнання політики президента США Дональда Трампа щодо України. Він навіть не хоче допомагати Києву, якщо отримає $50 млрд грошей ЄС. Він відхилив відповідно вигідну угоду з новими звинуваченнями на адресу президента України Зеленського", - пише німецьке видання Bild.

Масштабний удар по Україні на Великдень: в МЗС розповіли, чого чекати українцям

Заява глави МЗС Литви про можливі удари Росії на Великдень є його особистими припущенням. Водночас українці повинні серйозно ставитися до сигналів повітряної тривоги та неухильно дотримуватись правил безпеки. Про це заявив під час брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий коментуючи заяву глави МЗС Литви Кястутіса Будріса про нову жорстоку атаку по Україні на Великдень, передає NV.

У нього навіть не було зброї: росіяни жорстоко вбили українського полоненого

Російські окупанти розстріляли українського військового у Волноваському районі. Це сталося 11 квітня. Про це повідомляє український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що троє українських військових виконували службово-бойові завдання на одній із позицій у Волноваському районі. Усі вони потрапили у ворожий полон. Одного із беззбройних українських військових ворожі солдати розстріляли.

Воєнний стан в Україні можуть скасувати раніше: в Раді назвали умову

Скасування воєнного стану в Україні можливе раніше визначеного терміну, якщо війна завершиться до цього часу. Однак наразі таке рішення вважається передчасним через ризики для обороноздатності та міжнародної підтримки. Про це заявив під час брифінгу заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає ТСН.

Україну накриває справжня спека: де потеплішає до +26

Погода в Україні 17 квітня буде достатньо теплою, але у багатьох областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 17 квітня в Україні буде дуже тепло. Практично повсюди буде сухо та сонячно. На території південних областей та на Правобережжі буде рвучкий вітер.

Загроза на кордоні: РФ перекидає штурмовиків на два напрямки

Країна-агресор РФ зосереджує найбільше своїх сил і засобів на двох ділянках кордону - з боку Курської області та на Харківщині в напрямку Вовчанська та Липців.

"Два напрямки, про які можна прямо говорити, що Російська Федерація має певну кількість сил і засобів", - повідомив у коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Якого біса Ілон там робить": Трамп зірвав брифінг Пентагону через участь Маска

Минулого місяця Ілон Маск мав взяти участь у закритому брифінгу Пентагону, присвяченому темі Китаю, однак захід було скасовано за вказівкою президента США Дональда Трампа. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації, Трамп був обурений запрошенням Маска.

Документ можуть підписати найближчими годинами: подробиці переговорів щодо угоди про надра

Україна та США продовжують працювати над угодою щодо рідкісноземельних металів. Вже найближчими годинами може бути підписана прагматична юридична конструкція. Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка в ефірі телемарафону.

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