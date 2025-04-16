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У нього навіть не було зброї: росіяни жорстоко вбили українського полоненого

Ангеліна Підвисоцька
16 квітня 2025, 18:34
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Росіяни взяли у полон трьох українських захисників, одного з яких розстріляли.
расстрел военного
Росіяни розстріляли беззбройного полоненого / Колаж: Главред, фото: Офіс генпрокурора, Міноборони РФ

Що відомо:

  • Росіяни взяли у полон трьох українських військових
  • Російські окупанти розстріляли беззбройного військовополоненого

Російські окупанти розстріляли українського військового у Волноваському районі. Це сталося 11 квітня. Про це повідомляє український омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що троє українських військових виконували службово-бойові завдання на одній із позицій у Волноваському районі. Усі вони потрапили у ворожий полон. Одного із беззбройних українських військових ворожі солдати розстріляли.

відео дня

Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ.

"Акцентую, що це порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, норм МГП та є тяжким міжнародним злочином! Я вже направив листи до ООН та МКЧХ. Дії міжнародної спільноти та реакція має бути тут і зараз! Злочини росіян потрібно зафіксувати, а винних — притягнути до відповідальності! Необхідно тиснути на РФ, щоб свавільна політика страт українських полонених припинилася!" - написав Лубінець.

У Офісі генерального прокурора зазначили, що за фактом розстрілу українського військового було відкрите кримінальне провадження. Там додали, що трагедія сталася на позиції неподалік селища Роздольне.

"Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб з числа військовослужбовців РФ. Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Досудове розслідування - ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 березня Росія знову продемонструвала жорстоке поводження з українськими військовополоненими. У соцмережах з’явилося чергове відео ймовірної страти беззбройних українських бійців, які здалися в полон. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Ще раніше, 23 січня, російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських військових. Один із нападників знімав цей звірячий акт на камеру свого телефона. Про цей злочин повідомив активіст і волонтер Сергій Стерненко.

На тлі цієї трагедії колишній радник Офісу президента Олексій Арестович зробив цинічну заяву, насміхаючись із полонених, які перед смертю благали про пощаду.

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