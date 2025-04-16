Загроза на кордоні: РФ перекидає штурмовиків на два напрямки

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- Штурмові групи РФ намагаються перейти кордон України
Країна-агресор РФ зосереджує найбільше своїх сил і засобів на двох ділянках кордону - з боку Курської області та на Харківщині в напрямку Вовчанська та Липців.
"Два напрямки, про які можна прямо говорити, що Російська Федерація має певну кількість сил і засобів", - повідомив у коментарі Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Він зазначив, що йдеться про Курську область, зокрема - на тому напрямку, де Сили оборони вели свою операцію.
"(Росія, - ред.) продовжує підтягувати (сили, - ред.). Фактично, ці малі штурмові групи, які зараз намагаються перейти кордон України, саме з тих сил і засобів, які ворог тримав і тримає там", - зазначив представник ДПСУ.
Водночас він уточнив, що ще одним напрямком є район Вовчанська.
"Або напрямок населеного пункту Липці, де ворог також тримав і має достатню кількість своїх сил і засобів для того, щоб вести бойові дії на території України", - розповів Демченко.
Загроза нового наступу РФ - останні новини за темою
Раніше в ДПСУ попередили про небезпеку. Створення "сірої зони" є головним завданням противника.
Як писав Главред, на Харківському напрямку армія країни-агресора Росії проводить доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат і готується до відновлення штурмових дій.
Нагадаємо, українські військові готуються до наступу РФ наприкінці весни - на початку літа. Ці наступальні дії можуть розпочатися в прикордонні Сумської та Харківської областей.
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Що таке ДПСУ?
Держа́вна прикордо́нна слу́жба Украї́ни (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України в її винятковій (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.
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