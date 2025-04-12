Неминучість мобілізації з 18 років: військовий зробив гучну заяву

Головне із заяви військового:
- В Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18 років
- Можливо, це рішення буде прийняте із запізненням
- Обов’язкову мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни
Командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Про це він сказав в інтерв'ю Слідство.Інфо.
За його словами, реалії сьогодення вказують на неминучість мобілізації 18-річних до лав Збройних Сил України.
"Я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це реалії з якими нам, можливо, доведеться стикнутись. Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", – зазначив командир.
Він також додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.
На його думку, сподівання були покладені на патріотів, однак їхньої кількості виявилося недостатньо, аби стримати наступ російської армії.
Мобілізація в Україні - що відомо
Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що потреби у мобілізації в Україні можуть залежати від масштабів наступу окупантів.
Також відомо, що Кабінет Міністрів України схвалив зміни до законодавства, які розширюють перелік студентів і викладачів, що мають право на відстрочку від мобілізації.
Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.
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Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.
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