Неминучість мобілізації з 18 років: військовий зробив гучну заяву

Командир наголосив, що це реалії з якими, можливо, доведеться стикнутись.

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Можливість зниження мобілізаційного віку / колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб ЗСУ

Головне із заяви військового:

В Україні можуть знизити мобілізаційний вік до 18 років

Можливо, це рішення буде прийняте із запізненням

Обов’язкову мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни

Командир 93 ОМБр "Холодний Яр" Шаміль Куртков вважає, що в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років. Про це він сказав в інтерв'ю Слідство.Інфо.

За його словами, реалії сьогодення вказують на неминучість мобілізації 18-річних до лав Збройних Сил України.

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"Я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це реалії з якими нам, можливо, доведеться стикнутись. Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо мобілізовувати їх тоді, коли вже треба було зробити ще вчора", – зазначив командир.

Він також додав, що "добровільно-примусову" мобілізацію слід було запровадити ще на початку війни.

На його думку, сподівання були покладені на патріотів, однак їхньої кількості виявилося недостатньо, аби стримати наступ російської армії.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, колишній речник Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що потреби у мобілізації в Україні можуть залежати від масштабів наступу окупантів.

Також відомо, що Кабінет Міністрів України схвалив зміни до законодавства, які розширюють перелік студентів і викладачів, що мають право на відстрочку від мобілізації.

Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє підприємствам, що обслуговують об'єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, бронювати до 75% своїх працівників.

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Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 25 до 60 років.

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