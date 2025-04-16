Воєнний стан в Україні можуть скасувати раніше: в Раді назвали умову

Воєнний стан можуть скасувати раніше 90-денного терміну за умови закінчення війни Росії проти України, зазначили у Верховній Раді.

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Воєнний стан в Україні можуть скасувати раніше, ніж за 90 днів / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Чернєв:

У разі досягнення миру воєнний стан можна скасувати раніше за 90 днів

Скасування воєнного стану під час війни означатиме капітуляцію України

Скасування воєнного стану в Україні можливе раніше визначеного терміну, якщо війна завершиться до цього часу. Однак наразі таке рішення вважається передчасним через ризики для обороноздатності та міжнародної підтримки. Про це заявив під час брифінгу заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає ТСН.

"Продовження на 90 днів, не означає, що це буде 90 днів. Якщо ми досягнемо миру у цій війні раніше, то абсолютно зрозуміло, що Верховна Рада може своїми голосами підтримати припинення воєнного стану в будь-який час протягом цих 90 днів", — зазначив Чернєв. відео дня

Народний депутат пояснив, що скасування воєнного стану наразі є недоцільним, оскільки це спричинить серйозні зміни в роботі військово-цивільних адміністрацій, вплине на функціонування державного апарату та може ускладнити фінансування Збройних сил України.

"Фактично це буде означати капітуляцію для нашого ворога, і для наших партнерів, яким не буде сенсу підтримувати Україну, бо вона сама визнала, що воєнного стану вже немає", — каже Чернєв.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 16 квітня Верховна Рада ухвалила рішення про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик зазначив, що місцеві вибори можуть бути призначені на 30 жовтня лише за умови відповідного рішення парламенту, адже проведення виборів під час воєнного стану чинним законодавством заборонене.

Водночас, як наголосив депутат від "Слуги народу" та член комітету з питань нацбезпеки Федір Веніславський, навіть у разі досягнення домовленості про припинення бойових дій між Україною та Росією, це не означає автоматичного скасування воєнного стану.

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Хто такий Єгор Чернєв? Єгор Чернєв - народний депутат України IX скликання родом з Бердянська Запорізької області, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова Постійної Делегації у Парламентській Асамблеї НАТО, заступник голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України. У березні 2020 Єгор виступив проти створення Консультативної ради в ТКГ за участі представників ОРДЛО. Чернєв вимагав вивести колишнього прем'єр-міністра Вітольда Фокіна зі складу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі. 30 вересня 2020 президент Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна. З початком російсько-української війни 2014 року добровольцем пішов до Національної гвардії України.

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