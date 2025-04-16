Влупив майже 8-бальний шторм: Україна під атакою найпотужнішої магнітної бурі

Потужні спалахи на Сонці спричинили сильну магнітну бурю.

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Україна потрапила під удар потужних сонячних спалахів / Фото: згенероване ШІ (ChatGPT)

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Коли чекати магнітних бур у квітні

Якої сили будуть магнітні бурі з 16 по 22 квітня

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Протягом останніх днів Земля зазнає впливу сильної геомагнітної активності, спричиненої потужними спалахами на Сонці та викидами корональної маси. У середу, 16 квітня, зафіксовано підвищений рівень сонячної активності з К-індексом 7, що класифікується як сильна магнітна буря. Про це повідомив портал Meteoagent.

Від початку квітня спостерігається підвищена геомагнітна активність, яка триватиме й надалі. Висока сонячна активність спостерігається 16 квітня. Магнітна буря наразі досягла індексу 7.

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У четвер 17 квітня, буря дещо ослабне, але все ще зберігатиме високий рівень геомагнітної активності — К-індексу 5. Така буря здатна викликати порушення у самопочутті та легкі збої в роботі електроніки.

З 18 по 21 квітня, очікуються помірні бурі. Вплив на здоров’я людей буде менш відчутним, але метеозалежні особи все ще можуть реагувати на зміни. Проте вже 22 квітня фахівці прогнозують черговий сильний сплеск сонячної активності.

Потужність магнітних бур / Фото: скріншот meteoagent.com

Як магнітна буря впливає на здоров’я

Геомагнітна буря — це не просто космічне явище, а фактор, що впливає на здоров’я та самопочуття людей. Особливо чутливо на такі зміни реагують метеозалежні. У дні підвищеної сонячної активності можливе загострення таких симптомів, як апатія, дратівливість, тривожність, головний біль, порушення сну та концентрації. Також можуть спостерігатися скачки артеріального тиску й навіть загострення хронічних серцево-судинних захворювань.

У ці дні краще уникати перевтоми та стресу, зменшити фізичне навантаження і більше часу приділяти відпочинку. Корисно пити більше чистої води, проводити час на свіжому повітрі, приймати теплі ванни з травами або морською сіллю, а також дотримуватись регулярного режиму сну. Якщо виникає відчуття різкого погіршення стану, варто звернутися за медичною допомогою.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка: Главред

Магнітні бурі - останні новини

Нагадаємо, у квітні 2025 року Сонце спричинить серію магнітних бур різної інтенсивності, які впливатимуть на Землю. У періоди 8–10 та 22 і 24 квітня можливі сильні бурі, що можуть викликати дискомфорт у метеочутливих людей.

За прогнозами, 16 квітня можливі магнітні бурі класів G1–G2 через протуберанці, які відокремилися від Сонця й прямують до Землі. Ймовірність бур у середу становить 70%. У четвер збурення поступово слабшатимуть, але залишатимуться протягом більшої частини дня.

Як повідомляв Главред, 16 квітня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 75%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Наступна буря очікується 20 квітня, з піками 21 і 23 квітня.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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