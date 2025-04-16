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"Якого біса Ілон там робить": Трамп зірвав брифінг Пентагону через участь Маска

Юрій Берендій
16 квітня 2025, 21:15
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Трамп скасував брифінг Пентагону через участь в ньому Маска, чия присутність викликає напруження серед чиновників адміністрації, зазначають ЗМІ.
'Якого біса Ілон там робить': Трамп зірвав брифінг Пентагону через участь Маска
Трамп серйозно розлютився на Ілона Маска / Колаж Главред, фото: скріншоти із відео

Про що йдеться у матеріалі Axios:

  • Трамп скасував секретний брифінг у Пентагоні через Маска
  • У Білому домі деякі чиновники не задоволені роботою мільярдера

Минулого місяця Ілон Маск мав взяти участь у закритому брифінгу Пентагону, присвяченому темі Китаю, однак захід було скасовано за вказівкою президента США Дональда Трампа. Як повідомляє Axios із посиланням на джерела в адміністрації, Трамп був обурений запрошенням Маска.

"Якого біса Ілон там робить? Переконайтеся, що він туди не поїде", - заявив президент США Дональд Трамп, за словами одного із високопосадовців.

відео дня

Про ймовірну участь мільярдера у брифінгу з доступом до надсекретної інформації вперше повідомила The New York Times 20 березня. За даними видання, планувалося ознайомити Маска з деталями американської стратегії у разі військового конфлікту з Китаєм.

Після витоку інформації до ЗМІ міністр оборони Піт Гегсет відсторонив двох високопосадовців Пентагону в межах внутрішнього розслідування. Увечері того ж дня Трамп у Truth Social назвав публікацію NYT "фейковою новиною" й заперечив, що тема Китаю взагалі мала обговорюватися.

Axios також зазначає, що Ілон Маск викликає роздратування в окремих чиновників адміністрації через свою часту присутність у Білому домі, непередбачувану активність у соцмережах і радикальні методи в роботі урядового офісу ефективності, який він курує.

"Президент все ще дуже любить Ілона, але існують певні червоні лінії. У Ілона багато бізнесу в Китаї, і він має там гарні зв’язки, тож цей брифінг був просто неправильним", - розповів виданню високопоставлений чиновник адміністрації.

Трамп запевнив, що у разі роботи Маска в DOGE конфлікту бізнес-інтересів не виникне, хоча деякі критики ставлять під сумнів його щирість, повідомляє видання.

Згодом з’ясувалося, що Ілон Маск дійсно був присутній на брифінгу в Пентагоні разом із Гегсетом 21 березня, проте тема Китаю тоді не піднімалася.

Ілон Маск
Що відомо про Ілона Маска / Інфографіка: Главред

Заяви Ілона Маска - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, конгресмен-республіканець Джек Кімбл із 54-го округу Каліфорнії саркастично прокоментував заяву Ілона Маска про нібито участь України в кібератаці на соцмережу X. Відреагувавши на обвинувачення Маска, Кімбл закликав його до діалогу з українською стороною, наголосивши, в Ілона Маска "немає карт".

9 березня власник SpaceX і член адміністрації Трампа Ілон Маск заявив, що без Starlink фронт в Україні нібито може зазнати краху.

Крім того, 6 березня в Білому домі відбулася напружена нарада уряду Дональда Трампа, під час якої виникла суперечка між мільярдером Маском та членами кабінету, зокрема держсекретарем Марко Рубіо. Причиною конфлікту стали радикальні ініціативи Маска щодо скорочення держслужбовців, про що повідомляє The New York Times з посиланням на п’ять поінформованих джерел.

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Що таке Axios?

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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