Полонені військові з Китаю: в МЗС зробили заяву про їх подальше майбутнє

Про що сказав Тихий:
- Можливі різні варіанти того, що може чекати на військовополонених громадян КНР
- Україна може обміняти полонених на українських військових та захисників "Азовсталі"
Питання подальшої долі китайських військовоолонених може вирішуватись у форматі обміну, репатріації або інших механізмів. Це буде вирішуватись залежно від міркувань безпеки та бажання самих полонених. Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, передає РБК-Україна.
"Що стосується обмінів, це більше тема для Коордштабу, який займається обмінами. Я не хочу шкодити якимись політичними коментарями на цю тему. Але можу пояснити, що про це говорить міжнародне гуманітарне право. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, сторона, яка має на своїй території військовополонених, Україна в цьому випадку, має виходити з найкращих безпекових міркувать для цих людей", - сказав Тихий.
За його словами, можливі різні сценарії, зокрема, обмін на українських полонених, повернення до країни походження або інші варіанти. Водночас, рішення ухвалюється з урахуванням бажань конкретного полоненого та забезпечення його безпеки. Це може бути прямий обмін з державою-агресором або репатріація до КНР.
Тихий наголосив, що міжнародне гуманітарне право дозволяє певну гнучкість у таких випадках, і Україна діє відповідно до нього, на відміну від Росії, яка грубо порушує права українських військовополонених.
"Загалом принцип однаковий для всіх країн, чиї громадяни потрапляють в полон в Україні. Для будь-яких дій, які не є обміном напряму між Україною і Росією, потрібно насамперед, щоб дипломати цих країн контактували з відома української сторони контактували з цими людьми. Ми надаємо доступ в такому випадку і консули, консульські посадові особи, або ті, хто виконує їхні функції, можуть отримати доступ до цих людей, поспілкуватися з ними, з'ясувати, що вони, як вони бачать своє подальше майбутнє", - пояснив речник.
Він також навів приклад Північної Кореї, яка залучена до війни на боці Росії регулярними підрозділами, а не лише окремими громадянами і щодо їхніх військових застосовуються ті самі принципи.
Речник підкреслив, що для України кожен полонений це шанс повернути додому своїх захисників, зокрема оборонців "Азовсталі" та інших українських воїнів, які перебувають у полоні.
"Для нас пріоритет - це вони", - наголосив речник МЗС.
Китайські військовополонені в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, двоє громадян КНР, які були захоплені українськими військовими в полон, заявили під час пресконференції, що не мали наміру брати участь у війні проти України.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має наміру утримувати полонених безстроково й готова розглянути можливість їхнього обміну.
Водночас, за інформацією The Times, Росія завербувала щонайменше 150 китайських громадян для участі у бойових діях проти України і у Київ є відповідні докази.
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Хто такий Георгій Тихий?
Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.
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