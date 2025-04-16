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Україну накриває справжня спека: де потеплішає до +26

Ангеліна Підвисоцька
16 квітня 2025, 19:37
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Погода в Одесі буде однією з найхолодніших 17 квітня.
погода
Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 17 квітня
  • Де температура повітря підвищиться до +26 градус
  • Де синоптики прогнозують дощі

Погода в Україні 17 квітня буде достатньо теплою, але у багатьох областях буде дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 17 квітня в Україні буде дуже тепло. Практично повсюди буде сухо та сонячно. На території південних областей та на Правобережжі буде рвучкий вітер.

відео дня

Температура повітря підвищиться до +20...+24 градусів. Погода на Великдень також буде сонячною та теплою.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 17 апреля
Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: ventusky

Погода 17 квітня

В Україні 17 квітня буде мінлива хмарність. У цей день синоптики прогнозують дощі у Чернігівській та Сумській областях. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Загалом очікується тепла погода: температура вночі 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті до 26°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +25

За даними meteoprog, 17 квітня в Україні буде тепло. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +12...+25 градусів. Найнижча температура буде в Одеській області. Там температура повітря опуститься до +8...+17 градусів.

погода 17 апреля
Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: meteoprog

Погода 17 квітня у Києві

У Києві 17 квітня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 18-23°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 17 апреля
Прогноз погоди в Україні на 17 квітня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, дощі і грози накриють кілька областей на Великдень – стало відомо, де буде сильна негода. Погода в Україні у тиждень перед Великоднем ставатиме все теплішою. Проте на саме свято Воскресіння Хрестового у кількох областях буде сильна негода.

Також раніше повідомлялося, що синоптик уточнила прогноз погоди на Великдень в Україні. Поле високого атмосферного тиску забезпечить в Україні суху погоду без опадів.

Нагадаємо, Землю накриває магнітна буря: з'явився прогноз максимальної "атаки". Фіксується ймовірність формування магнітних бур у майбутню середу, прогноз становить 70%.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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