Причина у Трампі: ЗМІ дізналися, чому Путін затягує переговори

Росія на чолі з диктатором Путіним, загнала себе в глухий кут.

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У CNN припустили, чому РФ затягує переговори / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот із відео

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Путін намагається затягувати переговори

У Росії вважають, що Трамп "зацікавлений у легкій перемозі"

Російський диктатор Володимир Путін намагається різними способами затягнути переговори з США щодо війни в Україні. Путін вважає, що американський лідер Дональд Трамп "зацікавлений у легкій перемозі, а не в складному компромісі". Про це йдеться в аналітичній статті CNN.

За словами автора матеріалу, російський диктатор вірить, що влітку 2025 року, армія РФ зможе здобути відчутну перемогу на фронті, яка змінить динаміку переговорів.

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Крім того, на думку Ніка Пейтона, спроби армії РФ наступати на Сумщині спрямовані на те, щоб "купити Росії простір на кордоні".

"Його наступ на Суми спрямований на те, щоб купити Росії простір на кордоні, а також затягнути туди сили України. Росія повільно, але з дискомфортом просувається на південь від Запоріжжя — району, де майже два роки тому мав розгорнутися її контрнаступ. Один з офіцерів української розвідки, нещодавно переведений у район міста Харкова, розповів про те, що на лінії фронту зараз тихіше, ніж очікувалось", — пише автор матеріалу.

При цьому Волш вважає, Росія на чолі з диктатором Путіним, загнала себе в глухий кут. Противнику немає жодного сенсу укладати "угоду" про перемир’я.

"Настає момент істини. Москва вклала всі сили у війну, в якій вона просто не може дозволити собі нічого меншого, ніж перемога. Вона не бачить вигоди в тому, щоб укласти угоду на замороженій лінії фронту зараз. Динаміка — в умовах, коли Білий дім порушує норми в галузі економіки та безпеки, а Україна ледве задовольняє потреби в робочій силі та ресурсах, — з кожним днем все більше схиляється на її користь. Росіяни тягнуть час, вважаючи, що він на їхньому боці", — резюмував автор матеріалу.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Переговори щодо завершення війни - новини за темою

Нагадаємо, як раніше писав Главред, Дональд Трамп висловив думку, що між Росією та Україною потенційно можуть бути нормальні відносини, додавши, що настав момент "або змиритися, або мовчати".

Нещодавно головний редактор порталу BlackSeaNews Андрій Клименко заявив, що ситуація в Чорному морі найближчим часом не зміниться, а Росія продовжуватиме затягувати переговори. Він підкреслив, що є позиції, з яких Україна не відступить. Тому які б "хотілки" не висловлювала російська сторона - цього не буде.

Росія планує затягувати мирні переговори до нескінченності, щоб використовувати ситуацію на полі бою для формування своїх умов щодо завершення війни. Як пише The Wall Street Journal, не хоче швидкого припинення вогню. При цьому Кремль уже має багатий досвід використання військового наступу для поліпшення своєї позиції на переговорах. Цю стратегію Москва застосовувала в Сирії, а також на переговорах у Ялті під час Другої світової війни.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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