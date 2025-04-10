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Один захотів 2 млн, а другий - турист: СБУ розкрила деталі допиту полонених китайців

Руслана Заклінська
10 квітня 2025, 00:01оновлено 10 квітня, 00:38
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Двоє громадян Китаю потрапили в полон на Донеччині під час першого бойового завдання.
Один захотів 2 млн, а другий - турист: СБУ розкрила деталі допиту полонених китайців
СБУ розкрила свідчення китайських полонених / Колаж: Главред, фото: СБУ

Коротко:

  • Китайці потрапили в полон до ЗСУ під час своїх перших бойових завдань
  • Першого китайця захопили біля Тарасівки, другого — поблизу Білогорівки
  • Росія залучила до війни 150 громадян Китаю, але їх може бути більше

Громадяни Китаю потрапили до рук українських військових під час виконання бойових завдань у складі армії РФ на Донеччині. Обидва китайці потрапили в полон під час своїх перших боїв. Про це повідомила Служба безпеки України.

Перший громадянин КНР був захоплений бійцями 2-го механізованого батальйону 157-ї окремої механізованої бригади біля Тарасівки, а другий – військовослужбовцями 1-го механізованого батальйону 81-ї окремої артилерійської бригади поблизу Білогорівки.

відео дня

"Полонені іноземці не мають бойових поранень, проте отримують необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією", - зазначили в СБУ.

Наразі громадяни КНР перебувають в Києві для проведення першочергових слідчих заходів. Полонені перебувають в умовах, що відповідають міжнародним стандартам, а спілкування з ними здійснюється через перекладачів.

"За словами обох іноземців, вони потрапили у полон до українських військових на своєму ж першому бойовому завданні", - повідомили слідчі.

У СБУ розповіли, що перший полонений є безробітним і народився у 1991 році. Його завербував представник Росії в Китаї, а у лютому 2025 року чоловік прибув до Москви для підписання контракту.

Другий полонений, народжений у 1998 році, стверджує, що приїхав до Росії з туристичною метою в грудні 2024 року. Потім він подав заявку на контракт, відгукнувшись на оголошення в інтернеті про набір на службу і виплату 2 млн рублів.

СБУ перевіряє покази цих осіб та проводить слідчі заходи для встановлення всіх обставин їх участі у війні. Слідство ведеться за ст. 438 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за воєнні злочини.

Дивіться відео допиту полонених китайців:

Один захотів 2 млн, а другий - турист: СБУ розкрила деталі допиту полонених китайців
Допит полонених громадян Китаю / Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі є точні дані про понад 150 громадян Китаю, яких Росія залучила до війни проти України. За його словами, кількість китайських громадян у складі російської армії, ймовірно, більша.

"Україна вважає, що таке навіть неприховане залучення Росією громадян Китаю до бойових дій на території України в загарбницькій війні є свідомим кроком на розширення війни. Це ще одне свідчення того, що Москві потрібно просто затягувати бойові дії", - заявив Зеленський.

На відео один полонений розповів, що потрапив у полон під час першого бойового завдання. За його словами, до того він не брав участь у боях і не тримав зброю у руках.

Інший полонений сказав, що здавався разом із заступником командира, який теж був китайцем, та росіянином. Під час здачі в полон їх обстріляли росіяни, скинувши вибухівку з газом на укриття, але його врятував український військовий.

Президент підкреслив, що головною метою Росії є продовження бойових дій, незалежно від того, хто саме буде гинути на війні.

"Росії все одно, хто саме буде гинути в цій божевільній війні, їй треба тільки, щоб війна тривала. Нам усім треба – усім партнерам, усім сумлінним учасникам міжнародних відносин, – щоб Росія втратила можливість продовжувати війну, зокрема, шляхом використання ось таких людей", - додав він.

  • Полонені громадяни Китаю
    Полонені громадяни Китаю Фото: СБУ
  • Полонені громадяни Китаю
    Полонені громадяни Китаю Фото: СБУ
  • Полонені громадяни Китаю
    Полонені громадяни Китаю Фото: СБУ
  • Полонені громадяни Китаю
    Полонені громадяни Китаю Фото: СБУ
  • Полонені громадяни Китаю
    Полонені громадяни Китаю Фото: СБУ
  • Полонені громадяни Китаю
    Полонені громадяни Китаю Фото: СБУ
  • Полонені громадяни Китаю
    Полонені громадяни Китаю Фото: СБУ
  • Полонені громадяни Китаю
    Полонені громадяни Китаю Фото: СБУ

Участь військових КНР у війні проти України - що відомо

Як раніше повідомляв Главред, 8 квітня стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російських військ на Донеччині. Президент Володимир Зеленський заявив, що при полонених були виявлені документи, банківські картки та особисті дані.

Офіційний представник МЗС Китаю Лінь Цзянь заявив, що Пекін не відправляв своїх військових до України і закликає своїх громадян утримуватися від участі у будь-яких збройних конфліктах.

Проте у лавах російської армії воюють щонайменше 155 громадян Китаю, імовірно — значно більше. Президент Зеленський розповів, що вербування китайців здійснюється через соцмережі і офіційний Пекін про це знає.

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Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні - головне

Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах.

Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

Захід розуміє всі можливі наслідки "дружби" двох режимів і намагається або домогтися лояльності Цзіньпіня, чим пояснюється недавній візит Сі до Європи та поїздки європейських делегацій до Китаю, або продавити тісні відносини КНР та РФ шляхом попереджень та накладення санкцій.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наприкінці квітня пригрозив Китаю вторинними санкціями, якщо той продовжить постачати до Росії товари подвійного призначення.

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