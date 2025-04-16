Військовий стан та мобілізацію в Україні офіційно продовжили: названі дати

Продовжити термін дії цих правових режимів мають ще на 90 днів.

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ВРУ підтримала продовження дії воєнного стану / Колаж: Главред, фото: УНІАН, https://t.me/yzheleznyak

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ВРУ проголосувала за продовження дії воєнного стану

Воєнний стан в Україні діятиме до серпня

Верховна Рада України підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб. Про це в Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Напередодні відповідні законопроєкти до ВРУ про продовження терміну дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації вніс президент України Володимир Зеленський.

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Сьогодні, 16 квітня, Верховна Рада провела голосування і парламент 15-ий раз за це скликання схвалив продовження до 6 серпня воєнного стану та мобілізації.

"За" продовження дії воєнного стану на 90 діб проголосували 357 депутатів, проти - один. З продовженням загальної мобілізації на такий же термін схожа ситуація - "за" 346 нардепів, один проти та один утримався.

Мобілізація / Інфографіка: Главред

Воєнний стан в Україні - останні новини

Раніше представник ОП Михайло Подоляк повідомив, що в Україні не зможуть скасувати воєнний стан навіть, якщо рішення про тридцятиденне припинення вогню буде прийняте.

Напередодні депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив, що воєнний стан може бути скасований лише після зникнення загроз, передбачених відповідним законом.

Нагадаємо, Главред писав, що востаннє Верховна Рада підтримала законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів ще у січні.

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