Ліквідовано десятки військових: ЗСУ вразили місце зосередження РФ на Курщині

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- ЗСУ ударили по окупантах в Курській області
- Внаслідок атаки ліквідовано до 30 окупантів
- Це знизило здатність ворога вести бойові дії у Сумській та Курській областях
Повітряні Сили ЗСУ успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Зазначається, що в результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.
"Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях", - йдеться в повідомленні.
В Генштабі також додали, що льотчики Повітряних Сил ЗСУ, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу.
Удари ЗСУ по окупантах - останні новини України
Як повідомляв Главред, 22 березня бійці 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра" знищили новітнє та рідкісне обладнання російських окупантів, яке загарбники використовували для швидкого мінування полів.
Того ж дня українські Повітряні сили завдали влучного удару по командному пункту російської прикордонної застави в селищі Глотово, що розташоване в Бєлгородській області Росії. Об'єкт було успішно знищено, попри посилені заходи маскування ворога.
Крім того, 10 березня, українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Його продукція активно використовувалась російськими окупантами. Загалом Рязанський НПЗ виготовляв у середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів.
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Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
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