Ліквідовано десятки військових: ЗСУ вразили місце зосередження РФ на Курщині

Українські військові продовжуватимуть завдавати ударів по противнику.

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Удар ЗСУ по ворогу на Курщині / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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ЗСУ ударили по окупантах в Курській області

Внаслідок атаки ліквідовано до 30 окупантів

Це знизило здатність ворога вести бойові дії у Сумській та Курській областях

Повітряні Сили ЗСУ успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що в результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.

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"Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі також додали, що льотчики Повітряних Сил ЗСУ, а також інші складові сил оборони продовжуватимуть завдавати ударів по противнику з метою послаблення його військового потенціалу.

Удари ЗСУ по окупантах - останні новини України

Як повідомляв Главред, 22 березня бійці 414 ОБрУБАС "Птахи Мадяра" знищили новітнє та рідкісне обладнання російських окупантів, яке загарбники використовували для швидкого мінування полів.

Того ж дня українські Повітряні сили завдали влучного удару по командному пункту російської прикордонної застави в селищі Глотово, що розташоване в Бєлгородській області Росії. Об'єкт було успішно знищено, попри посилені заходи маскування ворога.

Крім того, 10 березня, українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області РФ. Його продукція активно використовувалась російськими окупантами. Загалом Рязанський НПЗ виготовляв у середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів.

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Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

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