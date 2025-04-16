Гірше, ніж в Сумах: у Литві попередили про можливий обстріл України на Великдень

У Литві не сумніваються, що на Великдень Росія вдасться до жорсткого терору України.

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Існує небезпека нових обстрілів України на свята / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Що сказав Будріс:

Обстріл Сум може бути тільки початком страшних атак РФ

ЄС має посилити та розширити санкції проти Росії

Країна-агресорка Росія може вдатися до ще жорсткіших обстрілів України на Великдень. Про це, як повідомляє LRT, попередив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс.

За його словами, терористична атака РФ на Суми у Вербну неділю продемонструвала, що Росія може розпочати більш страшні атаки, особливо в період великодніх свят.

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"Цього тижня Страсний тиждень, ми дійдемо до Великодня - я не сумніваюся, що Росія подасть щось ще страшніше на Великдень. Можливо, настане переломний момент, коли ми скажемо: дивіться, санкції потрібно посилювати", - заявив очільник МЗС Литви.

Будріс стверджує, що атака на Суми 13 квітня стала своєрідним каталізатором для більш рішучих дій з боку Європейського Союзу. Він вважає, що ЄС має посилити санкції проти країни-агресорки та продовжувати підтримку України.

"Якщо ми не відкриємо переговорні блоки з Україною в цьому семестрі, якщо ми зазнаємо краху на санкціях, то ми вже не можемо говорити про якусь геополітичну суб'єктність ЄС, ми більше не можемо говорити про те, щоб мати якийсь вплив у світ", - наголосив чиновник.

Який вплив мають санкції на Росію / Інфографіка: Главред

Міністр закордонних справ Литви також заявив, що його країна виступає за розширення санкцій проти РФ, зокрема в сфері атомної енергетики і так званого тіньового флоту, який дозволяє Кремлю обходити санкції.

Санкції ЄС проти Росії - останні новини

Напередодні стало відомо, що у Європейському Союзі розглядають санкції проти країни-агресорки Росії як важливий важіль тиску. Будь-яке пом’якшення санкцій проти Москви буде можливе лише для досягнення міцного миру між РФ і Україною.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в ЄС повідомляли, що Європейська комісія збирається оголосити детальну стратегію щодо поступової відмови від імпорту російської нафти і газу.

Нагадаємо, Главред писав, що Угорщина відмовилася від заперечень щодо продовження низки санкцій ЄС проти Росії, що загрожувало розблокуванням десятків мільярдів євро заморожених російських активів.

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Хто такий Кястутіс Будріс? Кястутіс Будріс - литовський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Литовської Республіки з 12 грудня 2024 року. У минулому - головний радник президента Литви з національної безпеки (2022-2024), пише Вікіпедія.

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