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Війська РФ ракетами вдарили по Сумах: десятки загиблих і поранених, подробиці

Андрій Ганчук
13 квітня 2025, 10:34оновлено 13 квітня, 12:40
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Російські війська завдали ракетних ударів по Сумах - багато загиблих, поранені люди, усі служби працюють на місці подій.
Удар по Сумах
На місці ворожого удару в Сумах працюють рятувальники / Колаж: Главред, фото: скріншот відео Сумська ОВА

Окупаційні війська агресора Росії завдали двох ракетних ударів по місту Суми. Прогриміли вибухи. Багато загиблих, є постраждалі. На місці події працюють рятувальники. Відомо про 21 загиблого. Поранено 83 особи, серед них 7 дітей.

Росіяни завдали ударів по Сумах

У Повітряних силах зранку, 13 квітня, заявили про швидкісну ціль на Сумщині. Також було повідомлення про пуск коригованих авіабомб у напрямку Донецької та Сумської областей.

Пізніше, за інформацією Суспільне Суми, у місті прогриміло два вибухи.

відео дня

Інформацію про удари підтвердили у РНБО.

"Росіяни знову вдарили по Сумах", - повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Ворог вдарив по місту Вербну неділю

"У Вербну неділю російські окупанти вдарили ракетами по мирних жителях Сум, спеціально, щоб було багато жертв.

І це після візиту Віткоффа в Москву до Путіна. Попередній раз по Кривому Рогу, коли загинуло багато дітей, вдарили після візиту Дмитрієва до Вашингтона, який також зустрічався з Віткоффом.

Усю так звану дипломатію і рекет росія будує навколо ударів по цивільних", - додав чиновник.

Журналісти повідомляють, що поранено дитину

Унаслідок ворожої атаки поранено дитину.

"Унаслідок вибухів у Сумах поранено дитину, повідомляють журналісти Суспільне. Також відомо про пошкодження будівель. Чекаємо на офіційну інформацію від ОВА", - розповіли журналісти.

Ворог ударив по Сумах ракетами

Окупанти вдарили по Сумах ракетами.

"Сьогодні внаслідок удару ракети багато загиблих...Ворог знову вдарив по мирному населенню", - повідомив виконувач обов'язків Сумського градоначальника Артем Кобзар.

Ворог вдарив двома ракетами, подробиці від Сумської ОВА

Окупанти завдали ударів двома балістичними ракетами в той час, коли на вулиці перебувало багато людей, повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

"Ворог вдарив двома балістичними ракетами по центру міста Суми. Зараз проводяться ліквідаційні аварійні роботи, надається допомога пораненим. У той час перебувало багато людей на вулиці. Ворог розраховував завдати максимальної шкоди людям. Усі служби працюють на місці подій".

Наслідки удару окупантів по Сумах - фото та відео:

Суми
Коментар голови Сумської ОДА щодо удару ворожих сил по Сумах / Скріншот Главред

  • Війська РФ ракетами вдарили по Сумах: десятки загиблих і поранених, подробиці
  • Війська РФ ракетами вдарили по Сумах: десятки загиблих і поранених, подробиці
  • Війська РФ ракетами вдарили по Сумах: десятки загиблих і поранених, подробиці
  • Війська РФ ракетами вдарили по Сумах: десятки загиблих і поранених, подробиці
  • Війська РФ ракетами вдарили по Сумах: десятки загиблих і поранених, подробиці

Заява президента Зеленського

Глава держави відреагував на удар окупантів.

"Жахливий удар російської балістики по Сумах. Ворожі ракети вдарили по звичайній міській вулиці, по звичайному життю: будинки, освітні заклади, машини на вулиці… І це в день, коли люди йдуть до церков: Вербна неділя, свято Входу Господнього в Єрусалим", - сказав Зеленський.

За попередньою інформацією, відомо про десятки загиблих і поранених.

"За попередніми даними, йдеться про десятки загиблих та поранених мирних жителів. Тільки сволота так може діяти. Забираючи життя у звичайних людей. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз триває рятувальна операція. Всі необхідні служби працюють", - додав глава держави.

Він закликав світ до жорсткої реакції.

"Потрібна жорстка реакція світу. Сполучених Штатів, Європи, усіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни і вбивств. Росія хоче саме такого терору й затягує цю війну. Без тиску на агресора мир неможливий. Розмови ще ніколи не зупиняли балістику та авіабомби. Потрібне таке ставлення до Росії, на яке заслуговує терорист. Дякую всім, хто з Україною й допомагає нам захищати життя", - наголосив Володимир Зеленський.

Відомо про понад 20 загиблих - в.о мера Сум

"Шановні мешканці громади! У цей світлий день Вербної неділі наша громада зазнала страшної трагедії. Ворог завдав ракетного удару по мирних жителях. На жаль, уже відомо про понад 20 загиблих...", - сказав виконувач обов'язків градоначальника Артем Кобзар.

Загинула 21 людина, щонайменше 20 осіб поранено - МВС

За інформацією міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка станом на 11:47, загинула 21 людина. На місці події працюють рятувальники.

"З перших хвилин на місця ураження прибули рятувальники і поліцейські. Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула і ще щонайменше 20 поранені до цієї хвилини. Люди постраждали просто посеред вулиці, в машинах, громадському транспорті, в будинках", - сказав Клименко.

Поранено 34 людини, серед них 5 дітей - обласна прокуратура Сумщини

Як повідомили в Сумській обласній прокуратурі, за даними на 12:02 відомо про 21 загиблого. Поранено 34 особи, серед них 5 дітей.

Прокуратура проводить досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, які спричинили загибель людей.

"За даними слідства, 13 квітня 2025 року близько 10:15 години окупанти завдали два ракетих удари по центру міста Суми.

Внаслідок атаки ворога станом на 12:00 відомо про 21 загиблу людину, 34 поранених, з них 5 дітей.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області", - наголосили в обласній прокуратурі Сумщини.

Поранено 83 особи, серед них 7 дітей - МВС

За даними на 12:20, 83 людей поранено, серед них 7 дітей.

"21 людина загинула. 83 людини поранено, серед яких 7 дітей. Усім надається медична допомога.Екстрені служби продовжують працювати на місці події.Щирі співчуття родинам та близьким постраждалих.Суми, горюємо з вами.", - повідомив Клименко.

Наступ Росії в Сумській області - новини за темою:

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський раніше заявив, що російський наступ у Сумській і Харківській областях фактично розпочався. Окупанти намагатимуться захопити українські території, розгромити Сили оборони, а також просунутися вглиб.

Окупанти хочуть створити оточення або напівоточення Сум, йдеться в матеріалі BBC з посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ. Для Харкова прямої загрози немає.

Критичних змін ситуації в Сумській і Харківській областях немає, сказав представник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Ворог активізувався і на інших напрямках, проте приводів для паніки немає.

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