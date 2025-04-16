Дрони РФ атакували Одесу: є постраждалі та руйнування

Унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.

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Наслідки атаки дронів на Одесу / Колаж: Главред, фото: ДCНС

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Вночі Одеса відбивала атаку дронів

Є руйнування, постраждали люди

У ніч на 16 квітня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. Унаслідок атаки три людини постраждали.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.

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Пізніше мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки та складські приміщення.

Дрони Шахед - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

О 05:25 у ДСНС уточнили, що, за попередньою інформацією, постраждали троє людей. Також рятувальники опублікували фото з Одеси.

Тим часом у ВМС повідомили, що сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів на півдні України силами і засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 7 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136.

Військовослужбовці ВМС ЗС України знищили 7 "Шахедів" / t.me/ukrainian_navy

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, вранці 14 квітня в Харкові пролунав вибух - над містом був зафіксований ворожий БПЛА. Під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

13 квітня російські війська завдали два ракетні удари по центру Сум. Ракета з осколковим зарядом вибухнула в повітрі, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Увечері 13 квітня Одеса опинилася під ударом російських безпілотників-камікадзе. У місті прогриміли вибухи.

Через атаку постраждала одна з лікарень. У медичному закладі пошкоджено перекриття і скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

Крім того, пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, магістральну дорогу, СТО та автомобілі.

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Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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