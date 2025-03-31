Армія РФ просунулася на Донеччині та Харківщині – DeepState

Окупантам вдалося просунутися у двох областях України.

https://glavred.net/ukraine/armiya-rf-prodvinulas-v-doneckoy-i-harkovskoy-oblastyah-deepstate-10651805.html Посилання скопійоване

Армія РФ просунулася на Донеччині та Харківщині/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

Коротко:

Російські окупанти просунулися у двох українських областях

Загарбники мали рух вперед біля трьох населених пунктів

Російські окупанти продовжують атакувати українських військових. Упродовж минулої доби загарбникам вдалося просунутися у двох областях України.

Про це розповіли у DeepState. Аналітики зазначили, що російська армія за минулу добу просунулася у Розливі та біля Пантелеймонівки на Донеччині, а також біля Нового на Харківщині.

відео дня

"Ворог просунувся в Розливі, біля Пантелеймонівки та Нового", – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просування ворога або Сил оборони не було зафіксовано.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню. Путін ігнорує американську пропозицію про безумовне припинення вогню.

Також раніше повідомлялося, що Путін хоче "вийти" на Одесу – аналітик назвав можливий напрямок удару РФ. Аналітик розповів, що Запоріжжя є важливим стратегічним пунктом для ЗСУ.

Нагадаємо, експерт сказав, чи може Україна відмовитися від перемир'я. Київ наразі імітує дипломатичну роботу, очікуючи, що Трамп змінить свою позицію щодо Кремля, заявив Олександр Коваленко.

Читайте також:

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред