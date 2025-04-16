РФ атакує Україну 'Шахедами' з отруйними речовинами: в ЦПД розкрили деталі

У російському безпілотнику виявили капсулу з токсичним іритантом CS.

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Росія використовує "Шахеди" з отруйною речовиною "CS" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Що відомо:

Росія застосовує дрони "Шахед" з отруйними речовинами проти України

У ворожому БпЛА виявили капсулу з токсичним іритантом

Дрони можуть скидати ці капсули для ураження людей

Російські війська застосовують проти України дрони-камікадзе типу "Шахед" з отруйними речовинами. В одному з ворожих БпЛА виявили капсулу з високотоксичним іритантом. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Відомо, що в одному з БпЛА виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною "CS" (іритант). Це високотоксична речовина подразнювальної дії", - йдеться у повідомленні. відео дня

Така речовина здатна має токсичний вплив на організм людини, зокрема дихальні шляхи, очі та шкіру.

За даними ЦПД, дрони можуть скидати капсули з отруйною речовиною для ураження військових і цивільного населення. Водночас інформація про те, що сам корпус дронів оброблений токсичними речовинами, не підтвердилась.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, InformNapalm із посиланням на військові джерела повідомив, що Росія може наносити отруйні речовини на дрони Shahed-136 та "Герань-2", щоб завдати шкоди тим, хто підбирає уламки після збиття. Поки це не носить масового характеру, але рекомендується не торкатися уламків без перевірки на хімічну небезпеку.

Крім цього, Росія планує одночасно запускати до 500 "Шахедів" по Україні. За словами авіаексперта Богдана Долінце, окупанти вже мають щонайменше три виробничі лінії та можуть виготовляти понад 2000 дронів на місяць.

Як повідомляв Главред, в Україні вперше показали дрон-перехоплювач, який збиває "Шахеди". Його вже активно застосовують Сили оборони. Дрон вражає цілі на висоті до 5 км та розвиває швидкість до 200 км/год.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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