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Трамп відмовляється продавати Україні ЗРК Patriot на $50 млрд із грошей ЄС – Bild

Олексій Тесля
16 квітня 2025, 18:29
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Замість допомоги Україні Дональд Трамп стурбований безрезультатними переговорами з розпалювачем війни Володимиром Путіним.
ЗРК Patriot, прапори України та США
Вашингтон відмовляється продати Києву нові комплекси ППО / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

Головне:

  • Трамп стурбований переговорами з розпалювачем війни Путіним
  • Президент США не хоче допомагати Києву навіть на гроші ЄС

Президент США Дональд Трамп відкидає угоду на $50 млрд із закупівлі Києвом американських систем ППО, а також ракет до них і не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші.

"Нове визнання політики президента США Дональда Трампа щодо України. Він навіть не хоче допомагати Києву, якщо отримає $50 млрд грошей ЄС. Він відхилив відповідно вигідну угоду з новими звинуваченнями на адресу президента України Зеленського", - пише німецьке видання Bild.

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Зазначається, що Україні терміново потрібні нові системи ППО, щоб запобігти новим російським убивствам мирних жителів, подібним до тих, що були на дитячому майданчику в Кривому Розі та біля університету в Сумах за останні два тижні.

Журналісти зазначають, що Україна потребує американських систем ППО Patriot і ракет до неї. Президент України Володимир Зеленський запропонував використати фінансову допомогу Євросоюзу та заморожені російські активи, щоб купити сотні таких ракет та іншої зброї. Одна ракета для системи Patriot коштує 5,5 млн євро.

Трамп відмовляється продавати Україні ЗРК Patriot на $50 млрд із грошей ЄС – Bild
/ Главред

Уточнюється, що загалом Зеленський готовий витратити на озброєння $50 млрд. "Дайте нам пакет, який включає як системи ППО, так і інші відповідні інструменти - ми за нього заплатимо", - заявив Зеленський українським журналістам.

"Але, мабуть, чинний президент США настільки стурбований безрезультатними переговорами з розпалювачем війни Володимиром Путіним, що навіть не хоче заробляти на обороні України. На запитання журналіста про те, чи збирається він продавати Україні нові ракети ППО, Трамп відповів: "Знаєте, він (Зеленський) завжди хоче купувати ракети. Але послухайте, якщо ви починаєте війну, ви маєте знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти противника, який у 20 разів більший, а потім сподіватися, що хтось дасть вам ракети", - зазначає видання.

"Своїми словами Трамп викликав не лише роздратування, бо вкотре начебто сплутав винуватців і жертв російської загарбницької війни - рішення видалося суперечливим і з економічної точки зору. Зрештою, експорт зброї означав би високі доходи для економіки США", - зазначає Bild.

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова купити десять систем ППО Patriot за $15 млрд, 10 систем потрібно щонайменше, щоб захистити деякі міста, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Одну систему, яка коштує 1,5 мільярда доларів, ми готові купити, а нам потрібно мінімум 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільні... Ми готові заплатити ці 15 мільярдів доларів, ми знайдемо ці гроші і все заплатимо", - сказав Зеленський в інтерв'ю для CBS News.

За словами президента, другим варіантом захисту України є ліцензії на виробництво систем "Patriot" і ракет до них, про що Зеленський просив не тільки адміністрацію Трампа, а й Байдена.

Відносини України та США - останні новини за темою

Раніше Трамп звинуватив Зеленського і Байдена в початку війни. Президент США заявив, що винними в агресії РФ проти України є президент Зеленський та ексочільник Білого дому Байден і наголосив на важливості припинення війни.

Нагадаємо, раніше Зеленський різко висловився щодо позиції віцепрезидента США Джей Ді Венса. Джей Ді Венс говорить тими ж фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору, розповів Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, Зеленський раніше запросив Трампа в Україну. Президент Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну до втілення свого "мирного плану".

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Що відомо про Bild

Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія.

Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію.

У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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Дональд Трамп військова допомога ЗРК Patriot
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