Трамп відмовляється продавати Україні ЗРК Patriot на $50 млрд із грошей ЄС – Bild

Замість допомоги Україні Дональд Трамп стурбований безрезультатними переговорами з розпалювачем війни Володимиром Путіним.

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Вашингтон відмовляється продати Києву нові комплекси ППО / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, Вікіпедія

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Трамп стурбований переговорами з розпалювачем війни Путіним

Президент США не хоче допомагати Києву навіть на гроші ЄС

Президент США Дональд Трамп відкидає угоду на $50 млрд із закупівлі Києвом американських систем ППО, а також ракет до них і не хоче постачати Україні зброю навіть за гроші.

"Нове визнання політики президента США Дональда Трампа щодо України. Він навіть не хоче допомагати Києву, якщо отримає $50 млрд грошей ЄС. Він відхилив відповідно вигідну угоду з новими звинуваченнями на адресу президента України Зеленського", - пише німецьке видання Bild.

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Зазначається, що Україні терміново потрібні нові системи ППО, щоб запобігти новим російським убивствам мирних жителів, подібним до тих, що були на дитячому майданчику в Кривому Розі та біля університету в Сумах за останні два тижні.

Журналісти зазначають, що Україна потребує американських систем ППО Patriot і ракет до неї. Президент України Володимир Зеленський запропонував використати фінансову допомогу Євросоюзу та заморожені російські активи, щоб купити сотні таких ракет та іншої зброї. Одна ракета для системи Patriot коштує 5,5 млн євро.

/ Главред

Уточнюється, що загалом Зеленський готовий витратити на озброєння $50 млрд. "Дайте нам пакет, який включає як системи ППО, так і інші відповідні інструменти - ми за нього заплатимо", - заявив Зеленський українським журналістам.

"Але, мабуть, чинний президент США настільки стурбований безрезультатними переговорами з розпалювачем війни Володимиром Путіним, що навіть не хоче заробляти на обороні України. На запитання журналіста про те, чи збирається він продавати Україні нові ракети ППО, Трамп відповів: "Знаєте, він (Зеленський) завжди хоче купувати ракети. Але послухайте, якщо ви починаєте війну, ви маєте знати, що можете її виграти. Не можна починати війну проти противника, який у 20 разів більший, а потім сподіватися, що хтось дасть вам ракети", - зазначає видання.

"Своїми словами Трамп викликав не лише роздратування, бо вкотре начебто сплутав винуватців і жертв російської загарбницької війни - рішення видалося суперечливим і з економічної точки зору. Зрештою, експорт зброї означав би високі доходи для економіки США", - зазначає Bild.

Що передувало

Раніше президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна готова купити десять систем ППО Patriot за $15 млрд, 10 систем потрібно щонайменше, щоб захистити деякі міста, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Одну систему, яка коштує 1,5 мільярда доларів, ми готові купити, а нам потрібно мінімум 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільні... Ми готові заплатити ці 15 мільярдів доларів, ми знайдемо ці гроші і все заплатимо", - сказав Зеленський в інтерв'ю для CBS News.

За словами президента, другим варіантом захисту України є ліцензії на виробництво систем "Patriot" і ракет до них, про що Зеленський просив не тільки адміністрацію Трампа, а й Байдена.

Відносини України та США - останні новини за темою

Раніше Трамп звинуватив Зеленського і Байдена в початку війни. Президент США заявив, що винними в агресії РФ проти України є президент Зеленський та ексочільник Білого дому Байден і наголосив на важливості припинення війни.

Нагадаємо, раніше Зеленський різко висловився щодо позиції віцепрезидента США Джей Ді Венса. Джей Ді Венс говорить тими ж фразами, якими до цього говорили росіяни по телевізору, розповів Володимир Зеленський.

Як повідомляв Главред, Зеленський раніше запросив Трампа в Україну. Президент Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну до втілення свого "мирного плану".

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