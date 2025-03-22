Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ атакує Україну ударними БПЛА з новою тактикою: експерт про головну небезпеку

Олексій Тесля
22 березня 2025, 08:53
62
Росіяни почали використовувати тактику масованих атак, розповів Михайло Жирохов.
Атака дронів, дрони, ППО
Сили оборони збивають ударні дрони РФ / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Головне:

  • РФ застосовує нову тактику атак
  • Дрони РФ стали потужнішими

Армія країни-агресора РФ застосовує нову тактику атак, за якої ударні дрони скупчуються на певній ділянці в повітрі, очікуючи на наступні БпЛА, а після цього групи безпілотників роєм атакують певні регіони України, розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

"Вони почали використовувати масовані атаки, коли, за словами військових, 10-15-20 груп дронів діють скоординовано. БПпА формують групу, накопичуються на певному рубежі, кружляють (очікуючи іншу групу - Ред.), а потім атакують. Такою була атака на Кропивницький, такими були кілька попередніх атак. За даними військових, БпЛА летять роєм. Щонайменше на одному дроні встановлено камеру і більш точну апаратуру наведення", - розповів він ТСН.

відео дня

Експерт зазначив, що раніше надходила інформація про те, що в залишках дронів РФ знаходять сім-карти, що свідчить про перехід від супутникової навігації до LTE, тобто до орієнтування за вишками зв'язку".

РФ атакує Україну ударними БПЛА з новою тактикою: експерт про головну небезпеку
/ Главред

Коментуючи інформацію про те, що під час атак одна група дронів РФ на певному рубежі очікує на іншу, може свідчити про обмежену кількість пускових установок.

"Наприклад, запустили умовно 10, потім ще раз 10 і ще раз 10. А для підготовки кожного запуску потрібен певний час. Установок не так багато. Росіяни могли б запускати і по 500 дронів протягом ночі, але в них немає пускових можливостей", - не виключає військовий аналітик.

За його словами, "Шахеди" РФ стали потужнішими, при цьому на певних напрямках вони використовують висоту 1200 метрів. Тому племетний вогонь стає неефективним, там може працювати установка ЗУ-23-2, однак цих засобів ураження у ЗСУ не так і багато.

"Я досі не почув від військових відповіді на запитання про те, чому ми не завдаємо ударів по пускових позиціях, хоча вони відомі. Мені пояснюють, що зазвичай це пуски з військових аеродромів, які прикриті системами ППО. "Шахеди" намагалися підловити на складах, коли дрони були в передпусковому стані", - додав Жирохов.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, раніше російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У результаті цього було пошкоджено інфраструктуру. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ворожого обстрілу було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Також пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.

Як писав Главред, унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучення балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

Інші новини:

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Михайло Жирохов атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Так, вони домовилися про це": в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні

"Так, вони домовилися про це": в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні

10:00Україна
Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФ

Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФ

09:50Україна
Влучання в житлові будинки і промисловий об'єкт: дрони сильно атакували Росію

Влучання в житлові будинки і промисловий об'єкт: дрони сильно атакували Росію

09:27Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий зробив гучну заяву

"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий зробив гучну заяву

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

Мороз -3 градуси і дощі: у яких регіонах буде похолодання

Дочка Кіркорова незвичайно поводилася на похоронах діда-путініста: дивне відео

Дочка Кіркорова незвичайно поводилася на похоронах діда-путініста: дивне відео

Карта Deep State онлайн за 21 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети та заборони 22 березня

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети та заборони 22 березня

Останні новини

10:40

Зустріч Трампа з Путіним: Віткофф назвав імовірні терміни переговорів

10:38

"Путін тягне час": експерт озвучив підступний план російського диктатора

10:32

РФ одним ударом забрала життя цілої родини: деталі цинічної атаки на ЗапоріжжяФото

10:00

"Так, вони домовилися про це": в США сказали, коли відбудуться вибори в Україні

09:50

Зросла кількість жертв і поранених: деталі масованого удару дронів РФВідео

Після війни в Україні принцип "Рятуйся, хто як може" буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - КостенкоПісля війни в Україні принцип «Рятуйся, хто як може» буде стимулювати розповсюдження ядерної зброї у світі - Костенко
09:42

Інсайдер розсекретив інформацію про Кейт Міддлтон і четверту дитину

09:27

Влучання в житлові будинки і промисловий об'єкт: дрони сильно атакували Росію

09:15

Трамп заявив, що може дати Путіну дедлайн для погодження припинення вогню з Україною

09:07

Що робити з полуницею навесні: топ-3 найважливіших секрети багатого врожаюВідео

Реклама
08:53

РФ атакує Україну ударними БПЛА з новою тактикою: експерт про головну небезпеку

08:10

Нові умови перемир'я від РФПогляд

07:57

"Ми вже недалеко від цього": Віткофф сказав, як США закінчуватимуть війну в Україні

07:50

Росіяни просунулися на сході: у DeepState повідомили подробиці

07:10

Поширена помилка водіїв: чому не варто різко гальмувати перед ямою

06:10

Окупанти використали нову тактику ударівПогляд

05:46

Гороскоп на завтра 23 березня: Козерогам - маса задоволення, Рибам - щастя

05:07

Що робити, якщо пральна машина не віджимає: прості кроки до вирішення проблеми

04:35

Як правильно – ранішній чи ранковий: відповідь здивуєВідео

04:02

Цибуля виросте в рази швидше: експерти закликали додати в лунку секретний продукт

03:20

Що робити, якщо не цвіте спатифілум: 5 грубих помилок при вирощуванні "жіночого щастя"

Реклама
02:50

"Україна програє": віцемаршал Британії дав тривожний прогноз щодо перемир'я

02:00

Звичайна монетка у поміч: експерти пояснили, як очистити лійку душу за 15 секунд

01:48

В одну секунду загинули батько та 14-річна донечка: страшні подробиці атаки на ЗапоріжжяФотоВідео

01:28

4 знаки зодіаку, які зароблять найбільше у 2025 році

00:35

"Погана новина для України": ЗМІ дізналися про втрати ЗСУ під Курськом

21 березня, п'ятниця
23:06

Запаси на нулі: у росіян закінчується найпопулярніший тип зброї

22:52

Атака Шахедів на Київ: у столиці горить житловий будинокФото

22:44

2 продукти змусять ваші кросівки виглядати як новіВідео

22:38

Штрафу не буде: три випадки, коли можна проїхати на червоне світло світлофора

22:12

Горять будинки і лунають вибухи: Запоріжжя під масованою атакою ШахедівФотоВідео

22:00

Байден планує повернутися в політику, щоб реалізувати одну важливу справу- ЗМІ

21:59

Росіяни припустилися великої помилки на Енгельсі: супутникові знімки з наслідками удару

21:54

Потап "злив" місцезнаходження втікача-ведучого Дівєєва-Церковного

21:07

Диво-засіб з кухні: навіщо досвідчені господині кладуть чайні пакетики на меблі

20:55

США мають перейти до плану "Б": Маломуж розповів, як зупинити війну в Україні

20:32

"Переговори щодо поділу земель": Трамп здивував заявою

20:24

Ціна злетіла на 51%: в Україні стрімко дорожчає популярний інгредієнт борщу

20:21

"Маша, досить пити": опухла і червона Захарова з'явилася на похоронках КіркороваВідео

19:59

Чому зник Рональд МакДональд: моторошна правда про культового клоуна з McDonald's

19:49

Курс валют в Україні: що буде з доларом до кінця березня

Реклама
19:37

"Не протягну і 10 днів": Віктор Розовий зробив гучну заяву

19:36

Україну накрило різке потепління: синоптики назвали регіони, де литимуть дощі

19:15

"Є контури мирної угоди": Трамп про закінчення війни в Україні

19:10

Підрив росіянами газовимірювальної станції "Суджа": що треба знатиПогляд

18:50

Чому в церкві палять ладан: несподіване значення давньої традиції

18:48

"Треба бути обережними": президент Чехії ледь не потрапив під атаку РФ в Одесі

18:33

Дивовижний сніданок із простих інгредієнтів - раз і готовоВідео

18:32

Що не можна робити в Поминальну суботу: суворі прикмети та заборони 22 березня

18:19

Загроза захоплення запорізьких плацдармів: у ЗСУ назвали напрямки російського наступу

18:11

Карта Deep State онлайн за 21 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Операція в Курській області
РФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на КурщиніПробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерел
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти