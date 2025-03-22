РФ атакує Україну ударними БПЛА з новою тактикою: експерт про головну небезпеку

Росіяни почали використовувати тактику масованих атак, розповів Михайло Жирохов.

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Сили оборони збивають ударні дрони РФ / Колаж: Главред, фото: 108 окрема бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

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РФ застосовує нову тактику атак

Дрони РФ стали потужнішими

Армія країни-агресора РФ застосовує нову тактику атак, за якої ударні дрони скупчуються на певній ділянці в повітрі, очікуючи на наступні БпЛА, а після цього групи безпілотників роєм атакують певні регіони України, розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

"Вони почали використовувати масовані атаки, коли, за словами військових, 10-15-20 груп дронів діють скоординовано. БПпА формують групу, накопичуються на певному рубежі, кружляють (очікуючи іншу групу - Ред.), а потім атакують. Такою була атака на Кропивницький, такими були кілька попередніх атак. За даними військових, БпЛА летять роєм. Щонайменше на одному дроні встановлено камеру і більш точну апаратуру наведення", - розповів він ТСН.

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Експерт зазначив, що раніше надходила інформація про те, що в залишках дронів РФ знаходять сім-карти, що свідчить про перехід від супутникової навігації до LTE, тобто до орієнтування за вишками зв'язку".

/ Главред

Коментуючи інформацію про те, що під час атак одна група дронів РФ на певному рубежі очікує на іншу, може свідчити про обмежену кількість пускових установок.

"Наприклад, запустили умовно 10, потім ще раз 10 і ще раз 10. А для підготовки кожного запуску потрібен певний час. Установок не так багато. Росіяни могли б запускати і по 500 дронів протягом ночі, але в них немає пускових можливостей", - не виключає військовий аналітик.

За його словами, "Шахеди" РФ стали потужнішими, при цьому на певних напрямках вони використовують висоту 1200 метрів. Тому племетний вогонь стає неефективним, там може працювати установка ЗУ-23-2, однак цих засобів ураження у ЗСУ не так і багато.

"Я досі не почув від військових відповіді на запитання про те, чому ми не завдаємо ударів по пускових позиціях, хоча вони відомі. Мені пояснюють, що зазвичай це пуски з військових аеродромів, які прикриті системами ППО. "Шахеди" намагалися підловити на складах, коли дрони були в передпусковому стані", - додав Жирохов.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, раніше російські окупанти атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". У результаті цього було пошкоджено інфраструктуру. Мер міста Геннадій Труханов заявив, що внаслідок ворожого обстрілу було зупинено роботу трьох районних котелень міста. Також пошкоджено житлові будинки та бізнес-центр.

Як писав Главред, унаслідок вечірнього удару країни-агресора РФ по Одесі пошкоджено суховантаж. Удар РФ завдала о 20:17 по Одеському морському порту. Було зафіксовано влучення балістичної ракети в кут причальної стінки між 34-м і 35-м причалами.

На судні під прапором Барбадосу, яке прибуло з Алжиру і завантажувало 30 тисяч тонн пшениці, виникла пожежа. У цей час на борту перебувало 12 членів екіпажу, внаслідок удару РФ загинуло четверо людей.

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Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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