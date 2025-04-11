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Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть

Марія Николишин
11 квітня 2025, 10:36
597
Трамп наполягає на припиненні вогню у війні між РФ та Україною.
Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть
Віткофф летить в Росію / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Стів Віткофф хоче зустрітись із Путіним
  • Це буде вже третя їхня зустріч
  • Віткофф має передати Путіну позицію Трампа

Спецпредставник президента США Стів Віткофф прямує до Росії. Очікується, що сьогодні, 11 квітня, він може зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це пише Axios із посиланням на джерело.

У виданні зазначили, що це буде вже третя зустріч Віткоффа із Путіним, у той час, як американський лідер Дональд Трамп наполягає на припиненні вогню у війні між Росією та Україною.

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Також повідомляється, що президент США розчарований, що проведені переговори поки що не мали прогресу. До того ж його "розлютили" коментарі Путіна щодо України, тому Віткофф має передати Путіну позицію Трампа.

"Якщо до кінця місяця не буде досягнуто припинення вогню, Трамп може ввести додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції", - пише видання.

Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Припинення вогню в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, представники Білого дому визнали, що президент США Дональд Трамп не забезпечить припинення вогню між Україною та країною-агресором Росією до Великодня (20 квітня).

Раніше, президент США Дональд Трамп говорив, що він довіряє російському диктатору Володимиру Путіну і впевнений, що той не відмовиться від наміру укласти мирну угоду.

Крім того, речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв, що РФ залишає за собою право не дотримуватися тридцятиденного режиму припинення вогню, бо нібито Україна регулярно порушує відповідний мораторій.

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Що таке Axios?

Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц.

Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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Дональд Трамп Володимир Путін режим припинення вогню Переговори про припинення вогню Стів Віткофф
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