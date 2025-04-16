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Армія РФ скинула на Херсон 4 КАБи і накрила артилерією: що відомо

Анна Ярославська
16 квітня 2025, 08:47
286
У Таврійському районі після "прильотів" є постраждалі. Одна людина загинула.
Роман Мрочко, обстріл Херсона
Роман Мрочко мало не потрапив під ранковий обстріл у Херсоні / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • РФ обстріляла Херсон КАБами та артилерією
  • Щонайменше двоє людей постраждали

Зранку в середу, 16 квітня, Херсон перебуває під артилерійським обстрілом. Перед цим окупанти скинули на місто чотири КАБи. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, розповідаючи про ситуацію в місті, сам ледь не потрапив під ворожий обстріл.

За його словами, у Таврійському районі після "прильотів" двоє людей постраждали.

відео дня

"Після влучання КАБів у Центральному районі Херсона потрапив під обстріл російських терористів, врятувала наша херсонська земля. Армія РФ не дає поки що повноцінно почати ліквідацію наслідків цього обстрілу", - розповів Мрочко.

За словами Мрочка, до лікарні доправили 61-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги внаслідок ранкового артобстрілу Центрального району.

"Під час російської атаки він перебував у квартирі. Медики надають необхідну допомогу потерпілому", - повідомив він у Telegram.

Дивіться відео - РФ обстрілює Херсон із РСЗВ:

Скриншот

Начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 16 квітня повідомляв, що російські війська атакували Таврійський мікрорайон. Спочатку він попередив про авіаудар, пізніше - про обстріл РСЗВ.

Пізніше Прокудін уточнив, що російські війська вбили чоловіка в Центральному районі Херсона.

"Через масовані ворожі удари поранення, несумісні з життям, отримав херсонець середнього віку. Відповідні служби встановлюють особу загиблого", - йдеться в повідомленні.

За словами Мрочка, херсонець загинув близько 6:30 ранку в середу.

Армія РФ скинула на Херсон 4 КАБи і накрила артилерією: що відомо
Що таке КАБ / Інфографіка: Главред

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 16 квітня російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Одесу, застосувавши ударні безпілотники. У результаті атаки три людини постраждали.

Вранці 14 квітня в Харкові пролунав вибух - над містом було зафіксовано ворожий БПЛА. Під ворожим ударом опинилося цивільне підприємство в Салтівському районі. На місці влучання спалахнула пожежа.

13 квітня російські війська завдали два ракетні удари по центру Сум. Ракета з осколковим зарядом вибухнула в повітрі, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

Інші новини:

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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