Запускали ракети по Сумах: дрони атакували розташування 112-ї бригади в РФ - ЗМІ

На озброєнні 112-ї гвардійської ракетної бригади перебувають оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М.

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Жителі міста Шуя поскаржилися на атаку дронів / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У Шуї прогриміли вибухи

Росіяни поскаржилися на атаку дронів

Під обстріл, ймовірно, потрапила територія 112-ї гвардійської ракетної бригади

У середу, 16 квітня, у населеному пункті Шуя Іванівської області РФ прогриміли вибухи. Місцеві жителі скаржаться на атаку дронів.

Як пише Telegram-канал Astra, під обстрілом перебуває територія 112-ї гвардійської ракетної бригади (в/ч 03333), яка в неділю атакувала ракетами Суми.

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Згідно з відкритими даними, бригада дислокується в районі Південне містечко міста Шуя. На озброєнні має оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер-М.

Дивіться відео - Російську Шую атакували дрони:

Головне управління розвідки України повідомляло, що 112-та ракетна бригада вдарила по Сумах двома балістичними ракетами типу Іскандер-М/KN-23.

15 квітня Генштаб ЗСУ заявив про удар по дислокації 448-ї ракетної бригади в Курській області. Це ще одна ракетна бригада, яка обстріляла Суми 13 квітня.

Іскандер - основні характеристики / Инфографика: Главред

Ракетний удар РФ по центру Сум - головне

Як повідомляв Главред, 13 квітня російські війська завдали два ракетні удари по центру Сум. Ракета з осколковим зарядом вибухнула в повітрі, що призвело до значних жертв серед мирного населення.

За словами президента Володимира Зеленського, внаслідок атаки загинуло 34 людини, ще 117 - дістали поранення, серед яких і 4-річна дівчинка. Одна ракета влучила в будівлю університету, інша - у центр міста.

Начальник Сумської ДВА Сергій Кривошеєнко заявив, що атака була спрямована безпосередньо по житлових районах. Серед загиблих є дитина та відома українська артистка Олена Когут.

Крім цього, російський ракетний удар по центру Сум забрав життя водія тролейбуса Миколи Леона та більшості пасажирів. КП СМР "Електроавтотранс" повідомило, що ракетний удар не залишив шансів на порятунок людям.

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