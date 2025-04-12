"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

Російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.

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Ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

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Під обстріл потрапила машина волонтерів

Поранені перебувають у лікарні в середньому стані тяжкості

У суботу, 12 квітня, російський дрон атакував у Херсоні автомобіль із цивільними, є загиблий і поранені. Про це написав у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 16.00 російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, отримав 27-річний чоловік... Ще двоє людей - поранені. Вибухові травми, контузії та уламкові поранення отримали чоловіки, 30 і 49 років", - написав він. відео дня

Прокудін зазначив, що поранені перебувають у лікарні в середньому стані тяжкості.

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, під обстріл потрапила машина волонтерів.

"Знову маємо втрати серед волонтерів... Російські терористи атакували з дрона авто команди БФ "Справжні". 27-річний водій загинув на місці. Двоє чоловіків 30 і 49 років отримали поранення", - повідомив він.

Мрочко подякував волонтерам за їхню допомогу жителям Херсонської громади, незважаючи на безперервний російський терор.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред із посиланням на ISW розповідав, які території Путін хоче "привласнити". Раніше лідер Кремля навіть стверджував, що Миколаївська та Харківська області є "історично російськими землями".

Зі свого боку майор ЗСУ Володимир Омелян розкрив, як Володимир Путін хоче здійснити бліцкриг. За його словами, президент Росії сліпо вірить у можливість "останнього вирішального удару".

Крім цього, військовий діяч Сергій Кривонос теж підтверджує, що РФ готує новий повномасштабний наступ. Для контрудару Україні потрібно будувати фортифікації та вести активну розвідку ворожих засобів ураження.

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