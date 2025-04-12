Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

Віталій Кірсанов
12 квітня 2025, 19:03
156
Російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона.
У Херсоні дрон атакував авто
Ілюстративне фото / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Коротко:

  • Під обстріл потрапила машина волонтерів
  • Поранені перебувають у лікарні в середньому стані тяжкості

У суботу, 12 квітня, російський дрон атакував у Херсоні автомобіль із цивільними, є загиблий і поранені. Про це написав у Telegram начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 16.00 російські військові атакували цивільний автомобіль у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок скидання вибухівки з дрона поранення, несумісні з життям, отримав 27-річний чоловік... Ще двоє людей - поранені. Вибухові травми, контузії та уламкові поранення отримали чоловіки, 30 і 49 років", - написав він.

відео дня

Прокудін зазначив, що поранені перебувають у лікарні в середньому стані тяжкості.

За даними начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, під обстріл потрапила машина волонтерів.

"Знову маємо втрати серед волонтерів... Російські терористи атакували з дрона авто команди БФ "Справжні". 27-річний водій загинув на місці. Двоє чоловіків 30 і 49 років отримали поранення", - повідомив він.

Мрочко подякував волонтерам за їхню допомогу жителям Херсонської громади, незважаючи на безперервний російський терор.

Ситуація на фронті - що відомо

Главред із посиланням на ISW розповідав, які території Путін хоче "привласнити". Раніше лідер Кремля навіть стверджував, що Миколаївська та Харківська області є "історично російськими землями".

Зі свого боку майор ЗСУ Володимир Омелян розкрив, як Володимир Путін хоче здійснити бліцкриг. За його словами, президент Росії сліпо вірить у можливість "останнього вирішального удару".

Крім цього, військовий діяч Сергій Кривонос теж підтверджує, що РФ готує новий повномасштабний наступ. Для контрудару Україні потрібно будувати фортифікації та вести активну розвідку ворожих засобів ураження.

Більше важливих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні волонтеры новини Херсона дрони Херсонська область атака дронів
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

19:28Україна
"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

19:03Фронт
"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

18:55Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

"Це коли такі правила з'явилися?": люди незадоволені "нововведенням" ПриватБанку

4 зодіаки зодіаку, яким нереально пощастить до кінця квітня

4 зодіаки зодіаку, яким нереально пощастить до кінця квітня

Старіють, як вишукане вино: 3 знаки зодіаку, які з віком стають привабливішими

Старіють, як вишукане вино: 3 знаки зодіаку, які з віком стають привабливішими

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця України

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця України

У Трампа придумали, як розділити Україну - з'явилася карта

У Трампа придумали, як розділити Україну - з'явилася карта

Останні новини

19:28

"Пам'ятаю, як ти радів": Павло Іванов посмертно став Героєм України

19:26

Як швидко зняти нагар з каструлі: ШІ розповів ТОП-3 лайфхаки для чистого посуду

19:10

Як шахеди знищують Україну: нова тактика окупантівПогляд

19:03

"Втрати серед волонтерів": у Херсоні дрон атакував авто, є загиблий і поранені

18:56

Яка друга назва України: історик зробив несподіване відкриттяВідео

Україну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погодиУкраїну атакує незвична погода: синоптик повідомила про різку зміну погоди
18:55

"Дійти до Бєлгорода, Воронежа, Ростова": експерт прокоментував задум ЗСУ

18:46

"Не я б'ю - верба б'є": що потрібно освятити в церкві на Вербну неділю

18:30

Чим підживити тюльпани весною: секрет яскравого та тривалого цвітіння

18:30

Шахраї від імені "Укрпошти" розсилають повідомлення: як не стати жертвою

Реклама
18:18

"Мені дуже гірко": Ада Роговцева втратила близьку людину

18:07

Починається важкий період: як вплине на життя Рожевий повний місяць

18:05

Прославляв Україну на весь світ: на війні загинув відомий боксер і військовий

17:34

Заморожені активи РФ: Мадрид пропонує витратити гроші на оборону Європи

16:49

Без візиту до сервісного центру: в Україні змінюють правила екзаменів на водіння

16:30

27-річна світова модель померла від рідкісного захворювання: що сталося

16:26

Поганий смак в одязі – що видає недоглянутість і несмак

16:18

Вербна неділя 2025: що суворо заборонено робити 13 квітня, прикмети

16:06

Пенсія менше тисячі: кому в Україні платитимуть копійки у 2025 році

15:59

Якою буде погода на Великдень: синоптикиня дала прогноз

15:30

Зеленський ввів санкції проти чотирьох осіб: названо прізвища

Реклама
15:29

Неминучість мобілізації з 18 років: військовий зробив гучну заяву

15:27

Урожай буде вищим, а працювати стане легше: як зробити високі грядкиВідео

15:18

Закрила рота: путіністка Валерія публічно визвірилася на чоловіка Пригожина

15:17

Китайський гороскоп на завтра 13 квітня: Бикам - напруга, Коням - проблеми

15:06

Модні тенденції весна 2025 – топ-10 трендів, які здивують

14:35

Чи зможете ви знайти птаха за 7 секунд: надзвичайна загадка для найрозумніших

14:27

Йому було лишень 26: на F-16 під час виконання бойового завдання загинув герой

14:18

В Україні неочікувано подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

14:11

Розсекречено другу назву Києва: історик розкрив, як називалась столиця УкраїниВідео

14:07

Танки, БТР, десятки солдат в золу: ЗСУ "стіною" дронів розгромили РФ на Донбасі

13:58

"Трамп є найкращим шансом на мир в Україні": Дуда зробив заяву про кінець війни

13:41

Шикарна закуска лише з 4 яєць: бомбезний рецепт на Великдень 2025

13:33

"Стремно йти до лікаря": Цимбалюк назвав свій діагноз

13:30

Що означає дорожній знак схожий на гілку очерету: водії будуть здивовані

13:13

Як позбутися гіркоти зеленої цибулі: несподіваний лайфхак виправить смак страви

12:59

Перетнули межу в 100 грн за десяток: ціни на популярний продукт б'ють рекорди

12:47

"Хочуть знищити": названо місця в Україні, які РФ буде бомбити

12:43

РФ готує новий повномасштабний наступ: генерал сказав, що варто робити Україні

12:35

Король Чарльз проговорився, скільки йому залишилося жити

12:30

Підготовка почалась: окупанти хочуть відновити штурми на важливому напрямку

Реклама
12:24

Насувається спека: синоптик назвала дату дуже різкого потепління в Україні

12:21

Друзі та вороги в саду: що не можна садити поруч із вишнею і яке сусідство любить сливаВідео

12:05

Шумна компанія не до душі: ТОП-3 знаки зодіаку, які щасливі наодинці

11:41

Хочуть взяти під контроль український газопровід: названо нові вимоги США

11:14

Яку просту дію треба зробити, щоб щури і миші не потрапили в дім: експерт пояснив

10:45

Пенсії в Україні зросли майже на 10%: скільки платитимуть у квітні

10:25

Штрафи до 800 000 гривень та перехід на готівку. Чого чекати українцям від податків на продаж на OLX

10:07

Є руйнування і поранені у 5 областях: які наслідки нічного удару дронів по УкраїніФото

09:48

Прорив РФ у Сумській області: відомо, чи є в окупантів шанси на успіх

09:45

Розкішний сад гарантовано: названо найкращі рослини для посадки вздовж доріжок

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтарСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робити
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти